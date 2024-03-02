إنييستا.. إبداع وبطولات عبر 1000 مباراة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أكمل الإسباني المخضرم إندريس إنييستا لاعب وسط «الصقور» 1000 مباراة في مسيرته الكروية بمشاركته أول من أمس في مباراة فريقه أمام عجمان بالجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين.

وعبر النجم العالمي المولود في 11 أبريل من سنة 1984 عن بالغ سعادته بوصوله إلى المباراة رقم 1000 في 22 عاماً في الملاعب حقق فيها الكثير من النجاحات والإنجازات، وميزها بعدم نيله بطاقة حمراء طوال مشواره الطويل مسطراً اسمه ضمن قائمة الأساطير وأبرز نجوم كرة القدم في العالم.

وأكد إنييستا في منشور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «×» عن سعادته الشخصية بالإنجاز وقال: «1000 مباراة... حينما لعبت مع فوينتيالبيلا أو باستي لم أتخيل أنني سأحظى بمسيرة طويلة وجميلة كوني لاعب كرة قدم محترفاً، شكراً على الكثير من الحب... تحيا كرة القدم».

ولعب إنييستا 674 مباراة مع برشلونة، و131 مباراة مع المنتخب الإسباني، و134 مباراة مع فيسيل كوبي الياباني، و49 مباراة مع شباب برشلونة، وخاض 12 مواجهة مع صقور الإمارات ليكمل ألف مباراة.

مشوار

وحقق إنييستا في مشواره العديد من البطولات، ففاز بـ32 لقباً مع برشلونة منها 9 ألقاب دوري، و7 ألقاب في كأس السوبر، و6 ألقاب كأس الملك، و4 دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب كأس العالم للأندية، و3 ألقاب كأس السوبر الأوروبي، إضافة إلى إنجازاته مع المنتخب الإسباني الذي قاده للتتويج بكأس العالم 2010 حينما أحرز هدف الفوز بمرمى هولندا في نهائي المونديال، بجانب تتويجه مع ماتادور بكأس الأمم الأوروبية مرتين في سنتي 2008 و2012، وكان صعوده الأخير منصات التتويج مع نادي فيسيل الياباني في سنة 2019 والذي فاز معه بلقب كأس الإمبراطور.

ألقاب

وتواصلت إنجازات إنييستا بتتويجه بلقب أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا مرتين وأفضل لاعب في الدوري الأسباني في سنة 2009 وأفضل لاعب وسط في الدوري 4 مرات، وغيرها من الألقاب التي تبرز تألقه في الملاعب وموهبته الكبيرة التي جعلت منه نجماً عالمياً.

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