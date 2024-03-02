النصر يواصل نتائجه الإيجابية ويتخطى بني ياس بهدف ميديروس

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس

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تخطى النصر نظيره بني ياس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، لحساب الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع العميد رصيده إلى 21 نقطة ويرتقي إلى المركز السادس مؤقتا، مقابل 16 نقطة للسماوي في المركز العاشر.

جاءت المباراة متكافئة في بدايتها، سدد النصر أولا على مرمى بني ياس بأقدام ميديروس في الدقيقة الأولى ورد السماوي برأسية الفرنسي يوسفو نيكاتيه، التي ارتطمت بالعارضة، وسجل بني ياس هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل قبل أن يقود العميد هجمة منظمة وصلت على إثرها الكرة إلى السنغالي موسى نداي الذي مررها بشكل رائع لميديروس، والأخير لم يجد أي صعوبة في اسكانها الشباك في الدقيقة 21، ليضع فريقه في المقدمة.

واصل الفريقان اللعب بطريقة هجومية في الشوط الثاني، وأوجد النصر ما لا يقل عن فرصتين سانحتين للتسجيل خلال الدقائق الـ10 الأولى عن طريق الكولومبي كيفن أغوديلو وميديروس، وأتيحت كذلك بعض الفرص لمعادلة النتيجة لبني ياس أخطرها رأسية فواز عوانة ثم عن طريق المدافع ساشا في الدقيقة الأخيرة لكن أحمد شمبيه تألق في التصدي لها وأهدى النصر 3 نقاط ثمينة.

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