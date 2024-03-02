ديربي بين الوحدة والجزيرة.. والنصر أمام بني ياس في «المحترفين» اليوم

المصدر: أبوظبي- عدنان الغربي، محمد صادق، أحمد عيسى

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تقام، اليوم، مباراتان في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ويلتقي في الخامسة و35 دقيقة النصر مع بني ياس باستاد آل مكتوم، ويستضيف الوحدة في الثامنة والربع مساء فريق الجزيرة باستاد آل نهيان.



ويدخل الوحدة مباراة «الديربي» أمام الجزيرة بتطلعات كبيرة يعززها أفضلية «العنابي» في المواجهات الأخيرة مع منافسه في الدوري، كان خلالها الفوز من نصيب «أصحاب السعادة»، كما يسعى الفريق إلى الفوز الثاني على التوالي بعد التغلب على البطائح في الجولة الماضية، ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 24 نقطة.



وقد تكون أفضلية الوحدة ضد الجزيرة في السنوات الأخيرة تبعث على التفاؤل قبل مواجهة الفريقين، إذ حقق العنابي الفوز هلى الجزيرة في 8 مباريات من آخر 10 مواجهات جمعتهما في «الديربي»، وفاز الجزيرة في مباراة وتعادل الفريقان في مثلها، وفي آخر 4 مباريات في الدوري بينهما كان التفوق في صالح الوحدة وفاز في آخر مواجهة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 4-2 وتأهل إلى نصف النهائي.

ويعود آخر فوز للجزيرة على الوحدة إلى موسم 2020 2021 عندما فاز في الدوري بهدفين، بينما غاب تفوق «فخر أبوظبي» على «العنابي» في ستاد آل نهيان لنحو 6 سنوات، وشدد الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب الوحدة على صعوبة المواجهة خاصة وأن «الديربي» لا يخضع لأي حسابات، وقال :الوحدة مطالب باللعب بتركيز شديد واستغلال الفرص من أجل الفوز. وقال ميريل رادوي مدرب الجزيرة : نحتاج إلى التركيز واللعب بروح قتالية،مع تقديم مستوى جيد.



وأشار مدرب الجزيرة إلى غياب الثنائي فيرناندو لوكاس لإصابته في الأنف بجانب عدم جاهزية عبد الله رمضان مع إمكانية غياب خليفة الحمادي..



النصر × بني ياس



ويسعى النصر«18 نقطة» لرد الاعتبار أمام فريق بني ياس«16 نقطة» بعد خسارته الثقيلة في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما يتطلع «السماوي» لتأكيد تفوقه على منافسه للمرة الثانية في الدوري، ويستعيد النصر جهود غلوبير ليما وراشد عمر ة فيما يفتقد مهاجمه الإيطالي مانولو غابياديني والايفواري عبد الله توري للإصابة،وفي المقابل يستعيد بني ياس جهود سهيل النوبي.



وقال الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر: ندرك صعوبة المباراة ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، بعد فوزنا بالجولة الماضية على الجزيرة، وقال: التطور في أداء النصر وراءه وجود لاعبين لديهم الرغبة والروح القتالية والموهبة.



ووصف السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس مواجهة النصر بـ «الامتحان الصعب»، مؤكداً أن فريقه لديه الكثير ليقدمه وقال:النصر أصبح مختلفاً مع شرودر، وقال: كنا نستحق نتيجة أفضل في مباراتي شباب الأهلي والعين، وفريقنا يصنع الفرص ولا يسجل الأهداف. ويجب التحلي بالهدوء وعدم التوتر لاستغلال الفرص.

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