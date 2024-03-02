19 هدفاً في انطلاقة بطولة زايد بن هزاع الدولية للناشئين

المصدر: أبوظبي - وام

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أسفرت نتائج الجولة الأولى لبطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الدولية للناشئين تحت 14 سنة في نسختها الـ 14، التي ينظمها نادي أبوظبي الرياضي بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، عن تسجيل الفرق المشاركة 19 هدفاً، وفاز نادي أبوظبي الرياضي على أكاديمية نجوم المستقبل السعودي 5 - صفر، وأكاديمية الموهوبين الكويتي على مدرسة نجوم الغد العماني 4 - 3، ونادي كيندر الروماني على أكاديمية نجوم المستقبل السعودي 4 - صفر، ومدرسة نجوم الغد العماني على فريق «SPVGG» الألماني 2 - 1.

وأكد محسن محفوظ عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي مدير عام النادي حرص النادي على استمرار البطولة السنوية على كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان للأشبال والناشئين، وسط اهتمام كبير من أولياء الأمور بمنافساتها التي أسهمت في صقل العديد من المواهب الواعدة على مستوى أندية أبوظبي والأكاديميات، وقال إن وصول البطولة الدولية إلى عامها الـ 14 يشكل إضافة حقيقية لاهتمامات النادي باستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية والمجتمعية، بما يعزز الوعي الرياضي والثقافي وتنمية علاقات الصداقة.

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