البطائح ينفي وجود خلافات بين خليل وسيكو بابا

المصدر: كلباء – محمد فضل

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نفى خلفان المسافري رئيس شركة كرة القدم بنادي البطائح نشوب أي مشاكل أو خلافات في الفريق، مشيراً إلى أن سيكو بابا يعاني من إصابة طفيفة وقام الجهاز الفني بإراحته وإبقائه مع فريق الرديف، لافتاً إلى أن الاستقرار يسود الفريق الأول ولا يوجد ما يعكر الصفو وقال: «البطائح حقق فوزاً مهماً على كلباء، وأتمنى أن يتواصل الأداء القوي في الجولات المقبلة».

ورفض الصربي غوران توميتش مدرب البطائح الخوض في أي حديث يتعلق بتفاصيل خلاف اللاعب أحمد خليل وزميله في الفريق سيكو بابا الذي تم تحويله للعب مع فريق الرديف.وعبّر توميتش عن رضاه عن أداء الفريق بالفوزعلى كلباء بالدوري، مشيراً إلى أن الفريق أدى المباراة بروح مختلفة وأداء مميز عن لقاء الوحدة السابق.

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