الوصل يغرد منفرداً على قمة الدوري بفوز مهم وثمين على الشارقة

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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حسم الوصل قمة الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين بالفوز على ضيفه الشارقة بهدفين نظيفين سجلهما عبد الرحمن صالح وعلي صالح في الدقيقتين 37 و86 من عمر مباراتهما على ملعب استاد زعبيل مساء اليوم، وعزز "الإمبراطور" صدارته لترتيب الدوري بوصوله إلى 39 نقطة، وتوقف رصيد الشارقة عند 26 نقطة، وظل في المركز الرابع إلى حين ختام الجولة بمواجهة الوحدة والجزيرة مساء غد السبت.

وأظهر الوصل شراسة هجومية في الدقائق الأولى، وتصدى عادل الحوسني حارس الشارقة، لأولى فرص المباراة في الدقيقة 3، ودخل الشارقة تدريجياً في أجواء اللقاء في الدقائق التالية، ليتوازن الأداء بين الفريقين، وتألق عادل الحوسني، في إبعاد رأسية هاريس في الدقيقة 29، قبل أن ترتطم بالعارضة، وتألق خالد السناني حارس الوصل، في تحويل كرة صاروخية سددها كايو للشارقة من على حدود منطقة الجزاء، إلى ركلة ركنية في الدقيقة 35.

ونجح الوصل في التسجيل بالدقيقة 37، بتسديدة من لاعبه عبد الرحمن صالح، والتي ارتطمت بقدم كايو، وغيرت اتجاهها لتسكن شباك الشارقة، واحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل لوجود لمسة يد من الكوري شو يو مين لاعب الشارقة داخل منطقة الجزاء، بعد تسديدة من سياكا في الدقيقة 42، ثم عاد وألغى الركلة بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وبدأ الشارقة الشوط الثاني بضغط هجومي كبير، وقابله الوصل بارتداد دفاعي، وتوالت الفرص الخطيرة الضائعة من الشارقة، لتسرع وعدم تركيز لاعبيه في إنهاء الهجمة من جانب، وتألق دفاع وحارس الوصل في الجانب الآخر، ووسط أفضلية الشارقة، تمكن علي صالح من تسجيل الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 86، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ليكون الهدف الأول للاعب بعد غياب 156 يوماً عن التسجيل، وينهي تماماً على آمال الشارقة بالعودة إلى اللقاء.

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