إدارة البطائح تنفي وجود خلافات بين خليل وسيكو بابا

المصدر: كلباء – محمد فضل

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عبّر الصربي غوران توميتش مدرب البطائح عن رضاه عن أداء الفريق بعد الفوزعلى كلباء، مشيراً إلى أن الفريق أدى المباراة بروح مختلفة وأداء مميز عن لقاء الوحدة السابق، وذلك منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية المباراة ليتوجوا مجهودهم بتحقيق فوز غالٍ.

ورفض توميتش الخوض في أي حديث يتعلق بتفاصيل خلاف اللاعب أحمد خليل وزميله في الفريق سيكو بابا الذي تم تحويله للعب مع فريق الرديف.

وفي هذا الصدد، نفى خلفان المسافري رئيس شركة كرة القدم بالبطائح نشوب أي مشاكل أو خلافات في الفريق، مشيراً إلى أن سيكو بابا يعاني من إصابة طفيفة وقام الجهاز الفني بإراحته وإبقائه مع فريق الرديف، لافتاً إلى أن الاستقرار يسود الفريق الأول ولا يوجد ما يعكر الصفو وقال: «البطائح حقق فوزاً مهماً على كلباء، وأتمنى أن يتواصل الأداء القوي في الجولات المقبلة».

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