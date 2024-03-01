120 مدرباً في برنامج «ذا كوتش» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّم مجلس أبوظبي الرياضي حصة تدريبية نظرية وعملية، في استاد آل نهيان بمشاركة أكثر من 120 مدرباً ومدربة، ضمن برنامج «ذا كوتش»، والذي يهدف إلى إعداد قاعدة تدريبية جديدة، ضمن مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي لتمكين الكوادر التدريبية، وتأهيلها للحصول على الرخص والشهادات المعتمدة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقام الإسباني ايتور كارانكا نجم كرة القدم السابق والمدرب الحالي، بشرح منهجية التدريب والتحضير للمباريات، وكيفية استخدام البيانات المتوفرة من البرامج الإحصائية للاعبين.

وأدار كارانكا حصة تدريبية عملية تضمنت الجوانب التكتيكية للمبادئ الهجومية والدفاعية خلال المباريات.

وتأتي الحصة التدريبية ضمن برنامج «ذا كوتش»، والذي يهدف إلى إعداد قاعدة تدريبية جديدة، ضمن مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي لتمكين الكوادر التدريبية، وتأهيلها للحصول على الرخص والشهادات المعتمدة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقال عبدالله الوهيبي مدير إدارة تطوير الأندية بمجلس أبوظبي الرياضي: نسعى من خلال برنامج «ذا كوتش» إلى تطوير المنظومة الفنية في أندية أبوظبي، ورفدها بالتجارب الاحترافية التي تسهم في تطوير مهارات كوادرنا التدريبية في أندية وأكاديميات ومدارس أبوظبي

الجدير بالذكر أن ايتور كارانكا بدأ مشواره كلاعب في نادي أتلتيك بلباو الإسباني ثم انتقل في عام 1997 إلى نادي ريال مدريد، ثم عاد إلى نادي أتلتيك بلباو في عام 2002، ثم انتقل إلى نادي كولورادو رابيدز الأمريكي، ودرّب فرق ميدلزبرة، ونوتينغهام، وبرمنغهام، وغرناطة.

وأطلق مجلس أبوظبي الرياضي برنامج «ذا كوتش» بالتعاون مع الشركاء: وزارة التربية والتعليم، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، والإسعاف الوطني، إلى جانب عدد من الاتحادات الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز