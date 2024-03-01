شباب الأهلي يحقق فوزاً مثيراً على خورفكان بثلاثية نظيفة

المصدر: خورفكان-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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حقق شباب الأهلي فوزاً مثيراً على مضيفه خورفكان بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 15 من دوري ادنوك للمحترفين ليرفع الفرسان رصيده الى 30 نقطة محتفظاً بمركزه الثالث خلف العين ، وفي المقابل تجمد رصيد خورفكان عند 17 نقطة في المركز الثامن ، ولعب خورفكان منذ الدقيقة الثالثة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافع خورفكان عادل سبيل من قبل حكم اللقاء سلطان عبد الرزاق ، احرز ثلاثية الفرسان البديل يوري سيزار "هدفين" 74 ، 76 ، ، ومؤنس دبور في الدقيقة 83 .

بدأت اثارة المباراة منذ الدقيقة الثالثة والتي شهدت أسرع حالة طرد في الدوري عندما قام حكم اللقاء سلطان عبد الرزاق بإشهار البطاقة الحمراء بشكل مباشر في وجه مدافع خورفكانً عادل سبيل على خلفية تدخله ضد لاعب شباب الاهلي احمد جميل في لقطة رفض فيها حكم اللقاء مراجعة تقنية الفيديو " “VAR رغم مطالب و احتجاج الجهاز الفني لخورفكان على بطاقة سبيل والتي حدثت قبيل اكتمال الدقيقة الثالثة ليخوض النسور بقية المباراة بعشرة لاعبين .

وعلى الرغم من حالة الطرد المبكر الا أن شباب الاهلي لم يقم باي هجمة منظمة على مرمى خورفكان وذلك حتى الدقيقة 35 ، ويحاول بعدها البرازيلي جيسوس مهاجم الفرسان الاعلان عن نفسه بتسديدة قوية وجدت حارس خورفكان أحمد ديدا بالمرصاد الى جانب رأسية مدافع الاهلي رينان التي ارتطمت بقائم خورفكان لينتهي الشوط الاول على وقع التعادل السلبي على مستوى النتيجة والأداء .

مع انطلاقة شوط المدربين ضرب الضيوف بقوة على جبهة خورفكان وتضيع فرصة تسجيل الهدف الأول عبر لاعب شباب الأهلي برينو الذي وجد كرة داخل منطقة الست ياردات وهو في وضعية مريحة لكنه أطاح بها أعلى المرمى في الدقيقة 53 .

وتشهد الدقيقة 70 دخول البرازيلي يوري سيزار كلمة سر المدرب ماركو نيكوليك مكان يحيى الغساني ، ويتمكن سيزار من تسجيل هدفين سريعين الأول في الدقيقة 74 من تسديدة خارج منطقة الجزاء خدعت دفاع خورفكان وعانقت الشباك وعاد سيزار ووقع على هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه من لعبه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 76 ويضيف البديل مؤنس دبور هدف فريقه الثالث بعد تلقيه تمريرة سحرية من سيزار نجم الشوط الثاني وحرمت عارضة خورفكان لاعب الفرسان بالا من الهدف الرابع لينتهي اللقاء بفوز شباب الأهلي 3-0 .

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