علاي يعيد سالم عبدالله إلى «العرين» من بوابة مسافي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعاد علي علاي مدرب حراس المرمى بنادي مسافي، سالم عبدالله إلى حماية «عرين» الفريق الأول لكرة القدم بنادي مسافي، بعد توقف موسم ونصف الموسم من اللاعب لظروف خاصة، وبعدما دافع لسنوات عن مرمى أندية شباب الأهلي، النصر، الوصل، مصفوت، مسافي والحمرية.

وأعرب علاي، عن سعادته بالنجاح في إعادة حارس متميز مثل سالم، إلى الملاعب مجدداً بعد ظروف أجبرت اللاعب على الابتعاد عن كرة القدم، مشيراً إلى أن العمر مجرد رقم في ملاعب الكرة، وإلى ارتفاع متوسط أعمار حراس المرمى في الدولة، والذي لا يحول دون تألق العديد من «حماة العرين» في مختلف درجات مسابقة الدوري.

بينما قال سالم عبدالله: «ابتعدت عن الملاعب لمدة موسم ونصف الموسم تقريباً، لظروف خاصة، وأشكر مجلس إدارة نادي مسافي، والجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي، وفي مقدمتهم مدرب حراس المرمى علي علاي، لمنحي الفرصة للعودة إلى الملاعب».

وأضاف: «في بداية العودة لم أكن في مستواي المعروف، ولكن مباراة بعد مباراة، بدأ مستواي في التطور، والحمد لله بدأت في استعادة جزء كبير من أدائي المعروف، وإن شاء الله المقبل سيكون أفضل، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن إدارة وجماهير مسافي، والجهاز الفني».

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