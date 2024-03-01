النجم الإسباني "كارانكا" يحاضر في أبوظبي بمشاركة 120 مدرباً ومدربة

المصدر: وام

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نظم مجلس أبوظبي الرياضي حصة تدريبية نظرية وعملية، لأكثر من 120 مدرباً ومدربة، أقيمت في ستاد آل نهيان في أبوظبي، بقيادة نجم كرة القدم السابق والمدرب الحالي الإسباني ايتور كارانكا.

وشرح كارانكا خلال الحصة منهجية التدريب والتحضير للمباريات، التي تضمنت مهام فريق العمل، وكيفية إعداد الفريق من جميع الجوانب الفنية، والتي تطرق من خلالها للتحليل، وكيفية استخدام البيانات المتوفرة من البرامج الاحصائية للاعبين، ومن ثم تضمينها في الحصص التدريبية، وأدار كارانكا كذلك حصة تدريبية عملية خاصة تضمنت الجوانب التكتيكية للمبادئ الهجومية والدفاعية للفريق خلال المباراة.

تأتي الحصة التدريبية ضمن برنامج "ذا كوتش" الحاضن، الذي يهدف إلى إعداد قاعدة تدريبية جديدة، وذلك ضمن مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي الطموحة لتمكين الكوادر التدريبية في الإمارة، وتأهيلهم للحصول على الرخص والشهادات المعتمدة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح عبد الله الوهيبي مدير إدارة تطوير الأندية بمجلس أبوظبي الرياضي أن المجلس يسعى من خلال برنامج "ذا كوتش" إلى تطوير المنظومة الفنية في أندية أبوظبي، ورفدها بالتجارب الاحترافية التي تساهم في تطوير مهارات كوادرنا التدريبية في أندية وأكاديميات ومدارس أبوظبي.

وأضاف ان الحصة التدريبية تأتي ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي المتواصلة لتطوير الكوادر التدريبية وتعزيز قاعدة العمل الاحترافي في أندية وأكاديميات أبوظبي، انطلاقاً من الحرص على تقديم وتبني المبادرات الهادفة لتحقيق المزيد من المكتسبات لرياضة أبوظبي والمساهمة في رفع مستويات أداء الكوادر التدريبية، ما يقودنا إلى ترجمة الكثير من الأهداف والمخرجات الإيجابية من الحصص التدريبية وبرنامج ذا كوتش الداعم.

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