جامعة الشارقة تنظم ماراثونها السنوي 5 مارس

المصدر: الشارقة - البيان

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تنظم جامعة الشارقة يوم الثلاثاء الخامس من مارس الجاري الماراثون السنوي والذي يقام برعاية الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة وبالتعاون مع «العربية للطيران»، وذلك ضمن خطط الجامعة الداعمة للرياضة المجتمعية، بحيث تكون المشاركة متاحة لجميع أبناء المجتمع المحلي والجامعي، في جميع المراحل العمرية ولكلا الجنسين.

وأكدت الدكتورة أمينة المرزوقي نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة والأفرع على أهمية تنظيم هذا الماراثون لتنمية العادات الصحية وتشجيع طلاب وطالبات الجامعة على الممارسة الرياضية المنتظمة، بينما أكد عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور عيد محمد كنعان، رئيس اللجنة المنظمة أن إقامة الماراثون تأتي امتداداً للبطولات والتجمعات الرياضية التي نجحت الجامعة في تنظيمها كنشاط ثابت بالبرنامج السنوي لأهميته بنشر ثقافة ممارسة الرياضة، داعياً أبناء المجتمع للمشاركة الفاعلة ومقدماً الشكر لـ «العربية للطيران» لتعاونها في رعاية الماراثون.

بدوره كشف صلاح طاهر العامري مدير الماراثون، رئيس قسم النشاط الرياضي في الجامعة عن جاهزية اللجنة المنظمة لانطلاق السباقات وفقاً للمعايير الرياضية الدولية، ومبيناً أن الماراثون سيتضمن خمس فئات وهي أصحاب الهمم لمسافة واحد كيلومتر، والسيدات لكل الأعمار مع الأطفال من سن 15 سنة فما دون لمسافة 1500 متر، وستكون الفئة الثالثة لفئة كبار العمر من 51 سنة وما فوق (الماسترز) وتمتد لمسافة اثنين كيلومتر، بينما ستكون منافسات الرجال (31-50) سنة بمسافة اثنين كيلومتر ونصف، وأخيراً فئة الشباب، وهي الخامسة، بمسافة ثلاثة كيلومترات للأعمار من (16-30) سنة، مبيناً أن اختيار موعد إقامة الماراثون يتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تشجيعاً لممارسة الرياضة خلال الشهر الفضيل.

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