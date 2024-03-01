العين يطارد الصدارة بخماسية في مرمى حتا

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله، محمد فضل

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واصل العين مطاردته لصدارة دوري أدنوك للمحترفين، رافعاً رصيده إلى 31 نقطة، بفوزه الكبير، أمس، على حتا 5 - 3 باستاد هزاع بن زايد في الجولة 15، فيما تجمد حتا عند 5 نقاط، وسجل الخماسية كل من اتزيلي في الدقيقة 21، وسلطان الشامسي هدفين في الدقيقتين 44، و(45+2)، وكاكو بالدقيقة 47، ويجيي نادر بالدقيقة 63، وأحرز لحتا جابريال دي سوزا في الدقيقة 49، والبديل تشيسوم تشارلس هدفين في الدقيقتين 87، و90.

وفاز البطائح على كلباء 2-1 سجل الهدفين الكاميروني اناتول بيرتدند في الدقيقتين 45+1، و63، فيما أحرز لكلباء الإيراني مهدي قائدي في الدقيقة 37، وبفوزه وصل البطائح إلى 19 نقطة.

وتقام اليوم 3 مباريات في الجولة 15، ويلتقي الوصل مع الشارقة، وخورفكان مع شباب الأهلي، وعجمان مع الإمارات.

وتعد مباراة الوصل مع الشارقة «كلاسيكو» في سباق القمة، ويتصدر الوصل برصيد 36 نقطة، بينما يحاول الشارقة تقريب فارق الـ10 نقاط بينه والوصل، وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول للدوري بفوز الوصل خارج ملعبه بنتيجة 3 - 1، مع العلم بأن الوصل يتفوق على الشارقة في تاريخ مواجهات الفريقين، بتحقيقه الفوز في 12 مباراة مقابل 8 مباريات للشارقة.

وحقق الشارقة فوزاً صعباً في الجولة الماضية بعشرة لاعبين على اتحاد كلباء، ويتوقع عودة لاعب الشارقة ميلوني للمشاركة، بينما يغيب كل من عبدالله غانم وخالد الظنحاني بداعي الإيقاف، وماجد حسن للإصابة مع احتمال عودة لوان بيريرا.

ويطمح شباب الأهلي «الثالث» برصيد 27 نقطة»، إلى الفوز على خورفكان لمواصلة مزاحمة الصدارة، وكانت مواجهة الفريقين بالدور الأول انتهت بفوز شباب الأهلي 2 - 1.

أما خورفكان «الثامن» برصيد 17 نقطة فيأمل بالابتعاد أكثر من مناطق القاع.

ويلتقي عجمان وضيفه الإمارات في مواجهة الـ6 نقاط، من واقع ترتيبهما في الجدول، وإن كان موقف عجمان أفضل في المركز 12 برصيد 11 نقطة، وللإمارات 5 نقاط.

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