طاقم تحكيم عراقي لمباراة الإمارات واليمن في التصفيات المزدوجة

المصدر: دبي-علي شدهان

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يقود طاقم تحكيم عراقي، مباراة منتخب الإمارات الأول لكرة القدم أمام ضيفه اليمني، والمقرر لها في العاصمة أبوظبي 21 مارس ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2026 وآسيا 2027.

ويتألف طاقم التحكيم العراقي، والذي سمته لجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من مهند قاسم، حكماً للساحة، يساعده واثق مدلل وأحمد صباح، ويوسف سعيد حكماً رابعاً.

ويعتلي منتخب الإمارات، قمة لائحة الترتيب العام لمنتخبات مجموعته، برصيد 6 نقاط من الفوز على النيبال برباعية نظيفة، والبحرين بهدف دون رد، فيما يقف منتخب اليمن في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من الفوز على نظيره النيبالي بهدفين نظيفين.

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