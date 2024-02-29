العين يواصل مطاردة الصدارة بخماسية في شباك حتا

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير سيف الكعبي

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واصل العين مطاردته للصدارة رافعا رصيده إلى (31 نقطة)، بعد فوزه الكبير الذي حققه مساء اليوم على ضيفه حتا 5-3 على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، وبخسارته تراجع حتا إلى المركز الأخير برصيد ( 5 نقاط) بفارق الأهداف عن الإمارات، وسجل أهداف العين كل من اتزيلي في الدقيقة 21، وسلطان الشامسي هدفين في الدقيقتين 44، و45+2، وكاكو في الدقيقة 47، ويجيى نادر في الدقيقة 63، بينما سجل لحتا جابريال دي سوزا في الدقيقة 49، والبديل تشيسوم تشارلس هفدين في الدقيقة 87، و90.

الشوط الأول

انهي العين الذي لعب في ظل غياب عدد من الأساسيين بقيادة لابا، ورحيمي، والأحبابي، شوط اللعب الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة، بعد ان قدم أداء متميزا سيطر بموجبه على مجريات اللعب بسبب تقارب خطوطه الثلاثة والانسجام والتفاهم الكبير بين اللاعبين خصوصا في المقدمة الهجومية إذ لعب على الأطراف كل من اتزيلي الذي ظهر كما لم يظهر من قبل حيث سجل الهدف الأول وصنع الثالث بتمريرة سحرية لسلطان الشامسي في الطرف الأيسر الذي كان هو الآخر في قمة تألق وسجل هدفين، ولم يختلف الأمر من حيث التألق بالنسبة لبقية لاعبي العين في الدفاع والوسط والهجوم.

وبالمقال ظهر حتا مستسلما ومتراجعا بطريقة واضحة الأمر الذي أتاح المساحة والزمن للاعبي العين ليتناقلوا الكرة بسهولة في الوسط والأطراف من دون مضايقات أو ضغوط تذكر لتهتز شباكهم بالثلاثة في هذا الشوط .

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عما كان عليه الأمر في الشوط الأول حيث تابع العين سيطرته على مجريات اللعب ونجح في أول دقيقتين في إضافة الهدف الرابع بعد جملة تكتيكية رائعة انتهت عند كاكو الذي وضع الكرة بهدوء وسهولة في المرمى، قبل أن ينجح جابريال في تقليص الفارغ لحتا بتسجيل الهدف الأول مستفيدا من خطأ مشترك بين الدفاع والحارس العيناوي، لكن البديل يحيى نادر أضاف الهدف الخامس للعين.

وفي الدقائق الأخيرة نشطت ألعاب حتا خصوصا في المقدمة الهجومية لينجح البديل تشسوم تشارلز في إضافة هدفين لتصبح النتيجة 5-3 وكاد أن يضيف هدفا رابعا لكن كان ذلك متأخرا إذ أعلن الحكم عن انتهاء المباراة بفوز العين بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

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