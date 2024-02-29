"دبي الرياضي" يعلن تفاصيل النسخة السابعة من "كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة"

المصدر: وام

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة السابعة من بطولة "كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، التي تهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم.

وتقام البطولة خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل في مضمار جبل علي للرماية بمشاركة أكثر من 500 لاعب من 24 فريقًا في مقدمتهم ريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونخ، وإي سي ميلان وسيلتا فيجو وتشيلسي.

كما تشارك 10 أندية تمثل الدولة في المنافسة هي النصر، الوصل، شباب الأهلي، وحتا، والوحدة، والإمارات والجزيرة وفريقين لفرسان إسبانيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، والنجم الهولندي إدجار ديفيدز، وميشيل سلجادو، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق.

وتعد هذه البطولة مخصصة لفئة فرق 13 سنة التي تساهم بشكل كبير في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في عالم كرة القدم.

وتم تقسيم الفرق الـ 24 إلى 6 مجموعات كالتالي: المجموعة الأولى تضم تشيلسي الانجليزي، وزد المصري، والفتح السعودي، وحتا الإماراتي، وتضم الثانية كلا من سيلتا فيجو الإسباني، وبافوس القبرصي، وفريقي الجزيرة، وفرسان إسبانيا (ب) الإماراتيين، وفي المجموعة الثالثة جاء ريال مدريد الإسباني، وسيسكا موسكو الروسي، وبيراميدز المصري، وشباب الأهلي الإماراتي.

وضمت المجموعة الرابعة برشلونة الإسباني، وجامعة كرايوفا الروماني، والشارقة والوصل الإماراتيين، وجاء في المجموعة الخامسة فريق بايرن ميونيخ الألماني، وليفانتي أزورو الإيطالي، والنصر والوحدة الإماراتيين، وفي المجموعة السادسة جاء فريق ميلان الإيطالي، وستوميل أولزتين البولندي، وفريقا فرسان إسبانيا والإماراتي الإماراتيين.

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