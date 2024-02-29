الفجيرة.. إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العروبة

المصدر: وام

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبقرار من الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد راعي الحركة الرياضية بإمارة الفجيرة تم اعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العروبة الرياضي الثقافي للدورة 2024 - 2026 لمدة سنتين من تاريخ القرار برئاسة سعادة علي بن عباد العبدولي وعضوية كل من علي راشد الملاحي نائب رئيس مجلس الإدارة وأحمد مبارك بن عباد أمين السر العام وعمر عبدالله الهامور مدير النادي وأحمد محمد اليماحي المسؤول المالي وخليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية وحمد أحمد الشيخ نائب رئيس اللجنة الفنية وراشد سعيد العبدولي عضواً وعادل سالم الظنحاني عضواً وراشد أحمد اليماحي عضواً وبدور سعيد المطيري عضوة.

وتقدم مجلس الإدارة الجديد بجزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وإلى الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد راعي الحركة الرياضية بإمارة الفجيرة لهذه الثقة الغالية والدعم الكبير والرعاية الكريمة التي أولانا اياها صاحب السمو متعهدين بأن نكون عند حسن الظن وتقديم كل الجهد والعمل من أجل الارتقاء بالحركة الرياضية بالنادي لتحقيق تطلعات النادي وتهيئة البيئة الرياضية المناسبة لشباب المنطقة الذين هم الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها النادي في المستقبل.

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