اتحاد الإمارات لكرة القدم يوقع اتفاقية شراكة مع مجموعة رويال هيلث

المصدر: البيان

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وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اتفاقية شراكة مع مجموعة رويال هيلث، التي تُعد من أكبر الشركات الطبية الوطنية في مجال التأهيل الطبي والعلاجي, وتضم مستشفيات تأهيلية ومختبرات وصيدليات ومراكز رعاية منزلية, وغيرها من المنشآت الصحية المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُقدم خدماتها العلاجية نخبة من الأطباء الوطنيين ذوي الخبرات الواسعة.

جرت مراسم التوقيع اليوم في مقر اتحاد الكرة بدبي، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، والدكتور محمد الصيعري الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة رويال هيلث، وموظفي الاتحاد ومسؤولي المجموعة.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى تعزيز التعاون بين اتحاد الكرة ومجموعة رويال هيلث التي ستعمل على إدارة وتطوير المركز الطبي لاتحاد الكرة بمقره الرئيس في دبي، ليصبح مركزاً طبياً متميزاً بمواصفات عالية ، خاصة في ظل وجود كادر طبي وطني متخصص في الحالات العلاجية المختلفة، ووجود معدات وأجهزة طبية متكاملة ومتطورة لتقديم جميع خدمات تشخيص وعلاج الاصابات الرياضية، والعلاج الطبيعي, وعمليات تأهيل اللاعبين, وكذلك تقديم الخدمات الطبية المتنوعة لبقية أفراد المجتمع.

وفي بداية حفل التوقيع, رحب محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة بمجموعة رويال هيلث وانضمامها إلى قائمة شركاء اتحاد الإمارات لكرة القدم, مؤكداً أن هذه الشراكة تشكل إضافة مهمة, لأنها تعزز التعاون بين المؤسسات الوطنية من أجل خدمة المجتمع.

وأضاف: "إن هذه الاتفاقية تمنحنا فرصة لتعزيز دورنا المجتمعي, وتساعدنا على رفع مستوى الوعي بأهمية ممارسة الرياضة لما لها من أثر إيجابي في تحسين الصحة العامة للأفراد والمجتمع من جميع الأعمار."

وقال: "إن وجود خدمات صحية رياضية متخصصة ورعاية متقدمة ووجود ملاكات طبية يوفر بيئة مناسبة لممارسة الرياضة, حيث يمكن تقديم الأرشادات الصحية ومعالجة الإصابات وتوفير العلاج الطبيعي, وغيرها من الأمور التي تجعل الفرد يمارس الرياضة بأمآن."

وأكد الأمين العام أن اتحاد الكرة حريص على التعاون مع المؤسسات الوطنية, لأن الشراكة تخلق النجاح وتحقق الأهداف المشتركة لمؤسساتنا.

بدوره قال الدكتور محمد الصيعري الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة رويال هيلث: "سعداء بالشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم, وسنضع كل خبراتنا في المجال الطبي لخدمة كرة القدم الإماراتية ومنتسبيها، إن صحة الرياضي أولوية لدى رويال هيلث, وسنعمل مع اتحاد الكرة من أجل مستقبل أفضل للاعبين.

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