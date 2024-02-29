مباراتان في افتتاح الجولة 15 لدوري المحترفين اليوم

المصدر: العين- طلحة عبدالله -علي الظاهري - محمد فضل

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تنطلق اليوم مباراتان ضمن الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، في اللقاء الأول يستضيف العين نظيره حتا على ملعب إستاد هزاع بن زايد في الساعة 5:35 دقيقة، حيث يتطلع كل فريق لتحقيق تطلعاته المشروعة، فالعين صاحب المركز الثاني برصيد (28 نقطة) وبعد فوزه بالجولة الماضية على بني ياس، يأمل في متابعة نتائجه القوية والاستمرار في مطاردة الصدارة، خصوصاً وهو يلعب اليوم على أرضه وبين جماهيره، فيما يسعى حتا صاحب المركز قبل الأخير برصيد (5 نقاط) لتعويض خسارته الأخيرة بهدفين نظيفين أمام خورفكان والخروج بأفضل نتيجة من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب العام.

وتأكد غياب المهاجم التوغولي لابا كودجو عن لقاء اليوم بداعي الإصابة، وينتظر أن يدفع مدرب العين اليوم بعدد من اللاعبين الشباب في إطار سياسة التدوير التي ينتهجها في ظل ضغط المباريات الذي يواجه فريقه باللعب كل ثلاثة أيام.

مهمة صعبة

من جانبه، يسعى فريق حتا إلى العودة بنتيجة إيجابية من «قلعة الزعيم» رغم صعوبة المهمة أمام أصحاب الأرض، ويفتقد «الإعصار» جهود الثنائي محمد عبدالرحمن وخلفان النوبي، ويدرك الفريق أهمية المباراة اليوم أمام العين الذي يملك لاعبين بجودة عالية، إضافة إلى أن الفرصة ما زالت متاحة أمامهم للتعويض بعد الخسارة في المباراة السابقة أمام خورفكان والتي أصبحت في طي النسيان، سواء من حيث النتيجة أو الأداء رغم افتقاد القليل من الحظ في الجولة الماضية.

مداواة الجراح

وفي اللقاء الثاني، يستقبل اتحاد كلباء ضيفه البطائح في تمام الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم، ضمن الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة تأتي بعنوان «مداواة الجراح» بعد هزيمة الفريقين خلال الأسبوع الماضي أمام الشارقة بهدف بالنسبة لنمور كلباء، والراقي ضد الوحدة الذي رد دينه للبطائح بنتيجة 1-2.

وتبدو وضعية كلباء في جدول الترتيب غير جيدة في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة وهو مركز غير مطمئن للنمور، ولا تأتي سوى 3 أندية فقط من خلف كلباء وهي عجمان والإمارات وحتا، وكان لقاء الذهاب أمام البطائح قد انتهى على إثر التعادل السلبي، وتشهد صفوف النمور عودة الإيطالي دانيال بيسا الذي غاب عن مباراة الشارقة بسبب نيله البطاقة الحمراء أمام خورفكان.

من جانبه، يتطلع البطائح إلى العودة لسكة الانتصارات بعد آخر فوز حققه في الجولة التاسعة على حساب بني ياس كما يبحث الكرواتي غوران توميتش مدرب البطائح عن أول انتصار له مع «الراقي». مشيراً إلى أن الشيء الإيجابي أن المدة الزمنية الفاصلة بين المباراتين قصيرة، وهي فرصة جيدة للتعويض وتحقيق نتيجة جيدة تعيدهم إلى الطريق الصحيح.

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