مركز شرطة الجرف الشامل بطلاً لكأس قائد عام شرطة عجمان لكرة القدم

المصدر: عجمان - البيان

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توَّج اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، فريق مركز شرطة الجرف الشامل بشرطة عجمان بطلاً لكأس القائد العام لكرة القدم 2024 بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل لا شيء على فريق إدارة الاستراتيجية في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الشرطة للرياضة والرماية، بحضور العميد علي عبيد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وسط حضور غفير من كبار ضباط وأفراد الشرطة والجماهير التي حضرت لتشجيع الفريقين.

كما كرم قائد عام شرطة عجمان فريق إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء لفوزه بالمركز الثاني، والفائزين بالجوائز الفردية، حيث فاز اللاعب سالم سليمان من مركز شرطة الجرف بجائزة أفضل لاعب في البطولة، واللاعب عبد الله العزاوي من مركز شرطة الحميدية بلقب أفضل حارس في البطولة، وكذلك فاز اللاعب السيد محمد عبد الرزاق من مركز شرطة الجرف بلقب هداف البطولة، كما فاز مدرب فريق مركز شرطة الجرف محمد الحمادي بلقب أفضل مدرب، وأفضل إداري حميد زعل الرميثي من إدارة المرور والدوريات.

وهنأ قائد عام شرطة عجمان الفائزين في البطولة، وحيَّا فيهم روح الحماس والتنافس والتعاون، مشيداً بمشاركتهم في هذه البطولات التي تجمع كافة منتسبي شرطة عجمان والإدارات الأخرى في إمارة عجمان.

من جانبه، أشاد العقيد يحيى خلف المطروشي مدير البطولة بالروح الرياضية التي تميّز بها لاعبو الفرق المشاركة، والمنافسة المشرفة التي امتازت بها البطولة خلال مراحل التصفيات وصولاً إلى المباراة النهائية، مؤكداً أن هذه البطولة تشجع المشاركين من الموظفين على ممارسة الرياضات المختلفة.

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