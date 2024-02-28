دوري أدنوك للمحترفين.. لابا كودجو ومبخوت وليما أبرز الهدافين في آخر 5 مواسم

المصدر: وام

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يتصدّر مهاجم فريق العين، لابا كودجو، قائمة هدافي "دوري أدنوك للمحترفين" حاليا برصيد 11 هدفاً، بعد مرور 14 جولة من النُسخة الجارية.

ويبتعد المهاجم التوجولي بقمة الهدافين بفارق هدفين عن كلٍ من علي مبخوت هداف الجزيرة، وعمر خربين مهاجم الوحدة، وفابيو ليما نجم الوصل، ولكل منهم 9 أهداف، وهو ما يختلف كثيراً عن معدلات الهدافين في آخر 5 مواسم من الدوري، وكذلك "خريطة المنافسة" بينهم، خلال أول 14 جولة من كل نُسخة.

وفي نهاية يناير 2023، أقيمت مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري في الموسم الماضي، وأسفرت عن استمرار السباق بين 3 هدافين، يتصدرون المشهد حالياً أيضاً، وهم لابا كودجو وعلي مبخوت وفابيو ليما، حيث امتلك مهاجم العين وقتها 16 هدفاً، مقابل 15 لنجم الجزيرة و12 لمهاجم الوصل، وكان جواو بيدرو ملاحقاً لهم بـ11 هدفاً، وتظهر الإحصائيات الفوارق الرقمية بين حصاد الـ14 جولة في الموسمين، حيث سجّل لابا كودجو في الموسم الحالي معدلا يقل 5 أهداف عن حصاده في الموسم الماضي، في حين تراجع معدل مبخوت بـ6 أهداف مقابل 3 لفابيو ليما.

وكان لابا كودجو متصدراً لقائمة الهدافين أيضاً بعد مرور 14 جولة من نُسخة 2021/2022، مُسجلاً 15 هدفاً في ذلك الوقت، وجاء بعده جواو بيدرو مع الوحدة برصيد 9 أهداف، بينما ظهر عمر خربين مع الوحدة في تلك القائمة برصيد 8 أهداف متساوياً مع توزي مهاجم النصر آنذاك، وإذا كان لابا قد سجّل في تلك الفترة من ذلك الموسم 4 أهداف أكثر من حصاده الحالي، فإن عمر خربين سجل في الموسم الجاري معدل يزيد هدفاً عن حصيلته قبل موسمين، كما أن الفارق بين "المُتصدر" ووصيفه كان قد بلغ 6 أهداف خلال أول 14 جولة في ذلك الوقت، وزاد في نهاية الموسم بين "الهداف" لابا كودجو ووصيفه عمر خربين إلى 11 هدفاً.

أما موسم 2020/2021 فقد كان مختلفاً تماماً في سباق الهدافين، رغم تقارب معدلاتهم في الصدارة بعد 14 جولة، لأن النجوم الذين تنافسوا على لقب الهداف في فترة منتصف الموسم، لم يتمكنوا من مجاراة "الثنائي" علي مبخوت وفابيو ليما، فرسي الرهان في نهاية السباق بـ25 و22 هدفاً على الترتيب، حيث تصدّر ويلتون سواريز وإيجور كورنادو قائمة الهدافين في منتصف البطولة برصيد 11 هدفاً لكل منهما، مقابل 10 أهداف لإيجور جيسوس مهاجم شباب الأهلي ومثلها لجواو بيدرو مع بني ياس، إلا أن الأمور تغيرت تماماً بعدها بالنسبة لعلي مبخوت الذي كان يملك 8 أهداف فقط بعد مرور 14 جولة، مقابل 7 أهداف لفابيو ليما، لكن ارتفاع معدلات تسجيل مبخوت وليما المتتالية غيّرت معالم المنافسة في النهاية.

ورغم عدم اكتمال موسم 2019/2020 بسبب جائحة كورونا، إلا أن لابا كودجو تصدّر قائمة الهدافين بعد 14 جولة أيضاً برصيد 14 هدفاً، بفارق يزيد 3 أهداف عن رصيده الحالي، وجاء سباستيان تيجالي وصيفاً له في تلك الفترة بـ12 هدفاً مع الوحدة، وكلاهما أنهى الموسم غير المُكتمل في نفس الترتيب، أما نُسخة 2018/2019، فقد شهدت هي الأخرى تغييراً كبيراً في المعدلات التهديفية مقارنة بالوضع الحالي، حيث كان ويلتون سواريز متصدراً للسباق بـ15 هدفاً مع الشارقة، بالتساوي مع علي مبخوت، في حين تساوى سباستيان تيجالي "الوحدة" مع بيدرو كوندي "بني ياس" في رصيد 12 هدفاً خلف "الثنائي المتصدر"، ثم ألفارو نيجريدو مع النصر بـ11 هدفاً مقابل 10 أهداف لماركوس بيرج مهاجم العين آنذاك، وفي النهاية فاز تيجالي بـ"جائزة الهداف" برصيد 27 هدفاً، بفارق 7 أهداف عن كلٍ من مبخوت وسواريز.

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