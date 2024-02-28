كايو لوكاس الأكثر تأثيراً في الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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يمثل اللاعب كايو لوكاس مهاجم فريق الشارقة، قيمة كبيرة في فريقه جعلته الأكثر تأثيراً على مدار أكثر من 4 سنوات منذ ارتباطه بالشارقة قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة في يناير 2020 لمدة 18 شهراً، استمراراً بفترة تعاقده 3 مواسم والتي كانت مؤشراً لتجديد التعاقد معه حتى 2027، وقدم كايو لوكاس الذي يطفئ شمعته الـ30 في 19 أبريل المقبل، مستوى مميزاً في معظم المباريات وكان بمثابة الورقة الرابحة ، وترك بصمة واضحة في الألقاب الأربعة التي حققها الشارقة الموسم الماضي، وخاض كايو 123 مباراة مع الشارقة في مختلف البطولات، سجل فيها 51 هدفاً وصنع 31 هدفاً، وأسهم في الحصول على 4 ألقاب.

وكانت آخر بصمات كايو في مباراة اتحاد كلباء في الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين عندما سجل هدف الفوز الوحيد، ورسخت أهداف كايو الحاسمة والمؤثرة في الأذهان، لا سيما وهو كان المنقذ لفريقه في كثير من المباريات، ومن أبرزها في موسم 2021 ـــــــ 2022، عندما قاد فريقه لفوز ثمين، على الوصل ونجح في تحويل تأخره بهدفين لهدف، إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف لهدفين في سيناريو مجنون سجل فيه كايو هدفين في الدقيقتين 90 و92، وفي الموسم نفسه سجل هدفاً حاسماً قاد به فريقه للفوز على عجمان 2-1، بعدما كانت المباراة تتجه للتعادل 1-1 بعدما أحرز هدف الفوز في توقيت قاتل «90 +1» من ركلة جزاء، وفي العام الماضي قاد الشارقة للتأهل إلى الدور نصف النهائي في كأس صاحب السمو رئيس الدولة بفوزه على الجزيرة 2 ـــــــ 1، وكانت المباراة تتجه للتعادل قبل أن يسجل كايو لوكاس الهدف في الوقت القاتل «ق 92» وذهب بعدها الشارقة حتى أحرز اللقب العاشر في تاريخه.

وفي حسم مباريات التتويج كان لكايو بصمته أيضاً أبرزها نهاية الموسم الماضي عندما قاد الشارقة لأول ألقابه في كأس رابطة المحترفين «مصرف أبوظبي الإسلامي» بتسجيله هدف الفوز الغالي على العين 2-1. ويصف جمهور الشارقة، كايو بأنه أيقونة الفريق وصانع أفراحه في الفترة الأخيرة، كونه يظهر دائماً في الأوقات الصعبة التي يحتاجه فيها الفريق.

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