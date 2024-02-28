21 ساعة و5 أهداف حصيلة صفقات «الميركاتو الشتوي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أغلق قبل أيام، باب القيد الشتوي للموسم الجاري بعدما أجرت أندية الدولة 631 معاملة، وزعت ما بين 261 معاملة استبدال، و30 إعارة لاعب داخل الدولة، و46 انتقال لاعب داخل الدولة، و294 تسجيل لاعب، وقدمت منها أندية المحترفين، 38 معاملة، وتنوعت ما بين 16 لاعباً مواطناً، و6 لاعبين مقيمين، ولاعبين اثنين من مواليد الدولة، و14 لاعباً أجنبياً.

وشاركت أغلب الصفقات الشتوية مع أنديتها في قرابة 21 ساعة لعب موزعة على 10 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، حيث أقيمت 3 مباريات من الجولة 13، المؤجل منها 3 مباريات لظروف الطقس، وتقرر إقامتها يوم 8 مارس المقبل، ولقاء العين والجزيرة المحدد يوم 11 أبريل المقبل، و7 مباريات في الجولة 14، ونجحت تلك الصفقات في تسجيل 5 أهداف.

وبرز من تلك الصفقات، مدافع الوصل الكوري الجنوبي سيونغ هيون غونغ، والذي شارك مع فريقه 180 دقيقة، بواقع 90 دقيقة أمام ضيفه النصر في الجولة 13، وسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد، و90 دقيقة أمام مضيفه فريق الإمارات، وأحرز أحد هدفي «الإمبراطور» ليفوز في الجولة 14 بنتيجة 2 ـــــــ 0. ومن الصفقات الشتوية التي أكدت تميزها حتى الآن، الأوزبكي خوزهيمات ايركينوف الذي شارك مع الوحدة 90 دقيقة أمام الشارقة في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة 13، و83 دقيقة أمام البطائح، وسجل الهدف الثاني والفوز، ليحسم «العنابي» المباراة بنتيجة 2 ــــــ 1.

كما تميز الأوزبكي أيضاً، عزيز بيك أمانوف الذي شارك مع خورفكان 46 دقيقة أمام اتحاد كلباء، وانتهت المباراة بالتعادل 1 ــــــ 1 في الجولة 13، و90 دقيقة أمام حتا، فيما أحرز الهدف الأول لخورفكان صفقته الشتوية الثانية، البرازيلي رانييل سانتانا، والذي شارك معه 70 دقيقة أمام حتا، ليفوز فريقهما 2 ـــــ 0، وشارك كذلك لمدة 20 دقيقة أمام اتحاد كلباء.

أما أكثر الصفقات الشتوية إثارة للجدل، فكان الياباني ليو أوساكي، والذي تعاقد معه نادي الإمارات خلال القيد الشتوي الأخير، ثم استغنى عنه بعد 21 يوماً فقط، وبعد مشاركته 90 دقيقة أمام الوصل، في المباراة التي خسرها فريق الإمارات 1 ـــــــــ 7، وودع على أثرها كأس رئيس الدولة من الدور ثمن النهائي، ولتكون مباراته الأولى والأخيرة في واحدة من أقصر التجارب بأندية المحترفين، واستعار نادي الإمارات بعدها الأردني نزار الرشدان من الفيصلي الأردني، والذي لعب أمام الوصل لمدة 90 دقيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن أندية دوري أدنوك للمحترفين، حرصت على تعزيز الصفوف في «الميركاتو الشتوي»، والذي توافق مع فترة توقف دولية قاربت 50 يوماً، وذلك بهدف إعادة ترتيب أوراقها من خلال سد الثغرات التي ظهرت في تشكيلة فرقها خلال النصف الأول من الموسم الجاري، والظهور بمستوى أداء مختلف، وتحقيق نتائج أفضل في النصف الثاني من هذا الموسم.

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