إيريك: أفكر في تاليسكا أكثر من كريستيانو رونالدو

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد إيريك جورجينس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين أن «الزعيم» قادر على تقديم مباراة كبيرة والخروج بنتيجة إيجابية في مواجهة النصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، إلا أن الفريق يركز أولاً في تخطي فريق حتا في الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وبعدها الاستعداد للمواجهة المرتقبة مع النصر السعودي مضيفاً إنه يركز على أن مواجهة تاليسكا الجناح الأيمن لنادي النصر أكثر من التفكير في أي لاعب آخر للنصر السعودي حتى ولا البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويواجه العين نظيره النصر السعودي في مباراة قوية يوم 4 مارس المقبل على ملعبه باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال جورجينس في تصريح لـ «البيان:» سنخوض مباراة صعبة في دوري أبطال آسيا مع النصر السعودي، وهي مباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، خصوصاً وأننا نجحنا في التأهل للدور ربع النهائي بعد 7 مواسم غاب عنها العين عن الوصول إلى هذه المرحلة، ورغم صعوبة المنافس إلا أن العين ناد كبير ونؤمن بقدرتنا على الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية«.

وأضاف:» لا ننسى أن أمامنا مباراة مهمة أيضاً في الدوري في مواجهة حتا قبل مباراة النصر السعودي، ونسعى لحصد نقاطها المهمة على ملعبنا، ولذلك يجب التركيز على التسجيل كون حتا يتوقع أن يلعب بطريقة دفاعية أمام العين، وبالتالي هدفنا الفوز بالثلاث نقاط بعد الفوز الصعب الذي حققه الفريق على بني ياس في الجولة الماضية«.

تركيز

وعن أكثر اللاعبين الذين يحسب لهم حساباً في النصر السعودي المدجج بالنجوم العالمية، أوضح جورجينس:» في اللحظة الحالية أكثر لاعب أفكر فيه هو تاليسكا الجناح الذي سنواجهه ربما أكثر من كريستيانو رونالدو، بلا شك النصر يملك عناصر قوية، ولكن العين أيضاً لديه فريق قوي ونؤمن بأنفسنا وأننا قادرون على إظهار شخصيتنا وأنه يمكن تحقيق الفوز«.

ونجح العين في خطف فوز مثير بشق الأنفس في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع على حساب بني ياس في الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين، رفع بها الفريق رصيده إلى 28 نقطة، وأبقى على آماله في المنافسة على لقب الدوري بعدما استعاد وصافة جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن الوصل المتصدر، ولا يزال أمام العين مباراة مؤجلة.

وعن الفوز على بني ياس، قال إيريك جورجينس:» فوز صعب للغاية، وكل المباريات ليست سهلة، ولكن الأمر المهم أننا حققنا الفوز والثلاث نقاط، لعبنا بشكل جيد جداً في الشوط الأول، وحاولنا ترجمة أفضليتنا إلى أهداف في الشوط الثاني ولكننا واجهنا دفاعاً صلباً من بني ياس الذي لعب مباراة قوية إلى أن تمكنا من إحراز هدف الفوز في الثواني الأخيرة«.

وشدد لاعب (الزعيم) على أن الفريق يعاني من ضغط المباريات ولكنه في الوقت نفسه يملك عناصر على أعلى مستوى سواء أساسيين أو احتياطيين وهو أمر مهم جداً في هذا الموسم أن الجميع في مستوى جيد من الجاهزية للمنافسة على كل البطولات.

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