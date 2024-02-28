رابطة المحترفين تواصل تلقي طلبات المشاركة في تحدي الجامعات 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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تواصل رابطة المحترفين الإماراتية تلقي طلبات المشاركة في «تحدي الجامعات 2024»، الذي أطلقته الرابطة في مطلع فبراير لدعم الابتكار في قطاع كرة القدم تزامناً مع شهر الابتكار في الإمارات الذي تحتفل به الدولة في فبراير تحت شعار «الإمارات تبتكر»، للاحتفاء بالأفراد والمؤسسات المبتكرة، وذلك تجسيداً لجهود حكومة دولة الإمارات لدعم الأفكار المبتكرة وتطبيقها لكي تصبح دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

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