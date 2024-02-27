رئيس «فيفا» يشكر الإمارات على تنظيمها المتميز لمونديال الشاطئية

المصدر: وام

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أشاد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتنظيم الإمارات المتميز للنسخة الـ12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" دبي وعبر عن شكره لدولة الإمارات وشعبها على هذه الاستضافة الرائعة.

أقيمت منافسات مونديال الشاطئية، الذي شارك فيه 16 منتخباً، على ملعب حي دبي للتصميم، خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري، وفاز منتخب البرازيل باللقب للمرة السادسة في تاريخه بعد تغلبه على نظيره الإيطالي في المباراة النهائية 6-4.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر عدد من التدوينات على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، على تميز هذه النسخة التي أقيمت في ضيافة الإمارات.

وعن المباراة النهائية في المونديال قال: "شهدنا مباراة نهائية مذهلة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024 هنا في دبي، نبارك لـلبرازيل الفوز بالكأس السادسة .. إنجاز رائع، ونشكر إيطاليا على أدائها الرائع".

وقدم انفانتينو التهنئة إلى جميع المنتخبات التي شاركت، ولمنتخب إيران صاحب المركز الثالث، وللفائزين بالجوائز الفردية، لمساهمتهم جميعاً في نسخة مميزة.

وقال: "شكرا لكل الدول المشاركة .. شكراً جزيلاً لشعب الإمارات على استضافته الرائعة، ولجميع المشجعين".

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