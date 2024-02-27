الاتحاد الآسيوي يشيد بإنجاز الإمارات في مونديال كرة القدم الشاطئية

المصدر: وام

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أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالمشاركة الناجحة لمنتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية في مونديال "الإمارات 2024"، الذي أقيمت مبارياته في دبي خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري، مشيراً إلى أن تأهل منتخب الإمارات إلى ربع النهائي كان إنجازاً تاريخياً في مسيرته الأولى بالبطولة، خصوصاً بعد فوزه في المباريات الثلاثة الأولى على منتخبات كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا التي تأهلت للنهائي كطرف ثاني وحققت مركز الوصيف.

وقال الاتحاد الآسيوي في تقريره الذي نشره على موقعه الرسمي:"إن منتخب الإمارات قدم أداءً قتالياً كبيراً في كل مباريات الدور الأول، قبل الخسارة أمام منتخب إيران بنتيجة 1-2 في ربع النهائي".

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