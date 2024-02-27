فيصل الموسوي.. رقم قياسي في دبي لأسرع غوص بكرسي متحرك

المصدر: دبي - البيان

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شهد «دبي أكواريوم» لحظة تاريخية بعدما دخل فيصل الموسوي، الحائز على رقمين قياسيين في موسوعة غينيس العالمية، سجلاً جديداً في عالم الرياضات التكيفية؛ بعد أن حقق أسرع غوص باستخدام كرسي متحرك تحت الماء، محققاً زمناً قياسياً بلغ 37 دقيقة لمسافة 400 متر. واستغرقت فترة الإعداد لهذا الإنجاز أربعة أشهر قضاها فيصل في التدريب المتواصل والمكثف على اللياقة البدنية والسباحة والغوص.

وقال الموسوي: «إن الإنجاز يعد شهادة على قوة الإصرار، وأشعر بالفخر الكبير، هذا الرقم القياسي ليس فقط لي؛ بل ينتمي لكل فرد طامح للإنجاز». وتوجه الموسوي بالشكر إلى كافة أفراد عائلته على دعمهم الكبير له، وفريق عمله الذي ساندهم خلال فترة التدريب والاستعداد، كما توجه بالشكر إلى الجهات الداعمة والراعية وفي مقدمتها مجلس دبي الرياضي، والراعي المنظّم «دبي أكواريوم» من إعمار للترفيه، وفلاي دبي.

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