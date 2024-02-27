كارتابيا ومرزوق جاهزان للمشاركة مع شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يستعد اللاعبان، كارتابيا، ومحمد مرزوق، للوجود في قائمة شباب الأهلي عندما يحل، الجمعة المقبل، ضيفاً على خورفكان في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد اكتمال برنامج تجهيز اللاعبين خلال الأيام الماضية، بعد تعرضهما لإصابة بسيطة، أثرت على مشاركتهما مع «فرسان دبي».

وغاب كارتابيا ومرزوق عن مشاركة فوز شباب الأهلي على عجمان 3 - 0، في الجولة 14، مساء أول من أمس، كما غاب مرزوق عن المشاركة مع الفريق عندما فاز على بني ياس 2 - 1، في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة.

ومن جانبه قال خالد الكعبي إداري شباب الأهلي، إن «فرسان دبي» يتطور أداؤه من مباراة إلى أخرى، وإن اللاعبين الجدد يحتاجون إلى المزيد من الوقت للانسجام، والوصول إلى المستوى البدني والفني المطلوب، وأشار إلى أن الفريق يحقق الانتصارات المطلوبة، وينافس بقوة على درع الدوري، ونجح أيضاً في التأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

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