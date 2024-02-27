أداء جيد لحكام المباريات وتدخلات إيجابية لـ«VAR»

المصدر: دبي- البيان

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قدم قضاة الملاعب أداءً جيداً في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، وكانت هناك تدخلات إيجابية قليلة من تقنية الفيديو «VAR»، فيما لم تشهد مباراتا حتا مع خورفكان، وأدارها حمد يوسف، والبطائح مع الوحدة، وأدارها محمد الهرمودي، أي حالات جدلية، ولم تشهد أي بطاقات صفراء أو حمراء.

واتخذ الحكم بدر بوجمهور، قراراً صحيحاً في مباراة الإمارات والوصل،بعدم احتساب ركلة جزاء للإمارات لأن المهاجم هو من تدخل مع المدافع، فيما يوجد جدل تحكيمي حول عدد من البطاقات الصفراء المحتسبة أو غير المحتسبة في المباراة.

واحتسب يحيى الملا ركلة جزاء صحيحة للجزيرة في مباراته مع النصر، لوجود لمسة يد من لاعب النصر، كما أن قرار عدم إعادة ركلة الجزاء التي سددها علي مبخوت، وتصدى لها حارس النصر أحمد شامبيه، كان صحيحاً .

واعتمد أحمد سالم خلفان صحة هدف الشارقة في مرمى كلباء بقرار صحيح وجيد ، لأن الكرة لم تتجاوز الخط الجانبي للملعب، وشهدت المباراة تدخلاً إيجابياً من تقنية الفيديو«VAR»، بإلغاء ركلة جزاء لاتحاد كلباء في الدقيقة 39، لأن عرقلة لاعبه سلطان عادل، كانت خارج المنطقة ، وتم تحويل البطاقة الصفراء للاعب الشارقة خالد الظنحاني، إلى بطاقة حمراء لمنعه هجمة ، وإن كان هناك جدل حول إمكانية وجود ركلة جزاء ثانية لاتحاد كلباء.

وفي مباراة شباب الأهلي وعجمان، وأدارها الحكم سلطان صالح، كان هناك جدل حول عدد من الإنذارات التي لم يوفق الحكم في احتسابها أو عدم احتسابها، مع العلم أنه أنذر 3 لاعبين خلال المباراة.

وفي لقاء العين وبني ياس، التي أدارها الحكم سلطان عبدالرزاق، تدخلت تقنية الفيديو «VAR» لاحتساب ركلة جزاء للعين، وأضاعها سفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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