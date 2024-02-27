تألق الحراس في جولة ركلات الجزاء

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي، مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، تألق حراس المرمى في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين التي تستحق أن يكون عنوانها «جولة التصدي لركلات الجزاء»، بعدما نجح أحمد شامبيه حارس النصر، في التصدي لركلة جزاء سددها علي مبخوت، مهاجم الجزيرة وقاد فريقة للفوز، وتصدى فهد الظنحاني حارس بني ياس، لركلة جزاء سددها سفيان رحيمي، وأبقى النتيجة سلبية حتى تمكن العين من إحراز هدف الفوز والمباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع.

وأشار إلى أن كل من الظنحاني وشامبيه، وخالد عيسى حارس العين، يستحقون نجومية الجولة، والتي كانت شحيحة في الأهداف، وشهدت تسجيل 18 هدفاً في 7 مباريات بمتوسط 2.6 هدف في المباراة الواحدة، وجاءت 8 أهداف في الشوط الأول، و10 أهداف في الشوط الثاني، ويتحمل الحراس مسؤولية هدفين فقط، في حين تم تسجيل 3 أهداف فقط من خارج منطقة الجزاء، وتمثلت أكثر أخطاء الحراس في التمركز الخاطئ في 5 مباريات.

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