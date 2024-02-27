جوسنا.. البديل الذهبي يمنح العين أغلى 3 نقاط

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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عاد العين من ملعب السماوي بالشامخة بأغلى 3 نقاط بعد فوزه الصعب والمتأخر على بني ياس، والذي حافظ لـ«الزعيم» على حظوظه في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، والبقاء في دائرة المطاردة للوصل المتصدر بعد 14 جولة من المسابقة.

ومنح البديل الذهبي الكونغولي جوسنا نقاط المباراة الثمينة بهدفه في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، مسجلاً ثاني أهدافه مع الفريق، بعد مشاركته في 6 مباريات هذا الموسم في الدوري كبديل، إذ نجح في تعويض خروج لابا كودجو للإصابة في الشوط الأول، وفك شفرة بني ياس الذي وقف حارسه فهد الظنحاني والعارضة والقائمان حائلاً أمام تسجيل العين.

المباراة جاءت غريبة في تفاصيلها وشهدت أكبر عدد من الكرات في العارضة والقائمين من جانب الفريقين، إذ رد القائم الكرة مرتين في ضربة الجزاء التي أضاعها سفيان رحيمي في الشوط الأول، والتي ارتدت إلى كوماري ولكنها ارتطمت بالعارضة للمرة الثانية، وفي الشوط الثاني ردت العارضة تسديدتين لعمر آتزيلي وإيريك جورجينيس وسط تألق من حارس السماوي فهد الظنحاني، في الوقت الذي كاد بني ياس أن يكمل إثارة المباراة ويدرك التعادل بعد هدف العين في الدقيقة 94، إلا أن العارضة حرمته من التعادل في الثواني الحاسمة.

وبدت أثار الفوز الصعب واضحة على وجه الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين، الذي أكد عقب المباراة صعوبة شرح ما حدث وأن العين تمكن من التسجيل في نهاية المباراة، وتدخلت العارضة 3 مرات في حرمان الفريق من هز الشباك، إلى جانب إهدار ضربة جزاء والكثير من الفرص المحققة.

استحقاق

وأكد كريسبو أن فريقه استحق الفوز ونقاط المباراة الثلاث، رغم العبء البدني الكبير الذي يعاني منه الفريق نتيجة خوض مباراة كل 3 أيام، وقال: سعيد بأداء اللاعبين والمجهود الكبير الذي بذلوه على مدار شوطي اللقاء، أهنئ بني ياس الذي لعب مباراة دفاعية قوية، وحصلنا على الفوز في الثواني الأخيرة، وكنا نستحق ذلك حتى ما قبل نهاية المباراة عطفاً على الأداء والفرص.

وشدد على أن العين مطالب بالبقاء منافساً في جميع البطولات، مشيراً إلى أن الفريق على الطريق الصحيح، ولا يزال في صلب المنافسة في الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري أبطال آسيا، لافتاً إلى أن «الزعيم» أظهر شخصيته ودافع الفريق عن هويته في ليلة حقق فيها الانتصار.

وأشاد كريسبو بأداء البديل جوسنا وإحرازه هدف الفوز، مؤكداً أن مجريات المباراة وتسجيل جوسنا مثال على أن العين مجموعة واحدة.

وعن إصابة لابا كودج، أضاف: سننتظر تقرير الجهاز الطبي بخصوص اللاعب، لا نعلم إذا كانت إصابته قوية أو بسيطة، وأرجو أن يتعافى سريعاً وأن يكون متاحاً لمباراة النصر السعودي في دوري الأبطال، لم أرد المجازفة بلابا كودجو وبالتأكيد لا أريد المجازفة بأي لاعب في الفريق، ونعلم كم هو مهم بالنسبة لنا كحال جميع اللاعبين.

من جهته، قال السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، إن تلقي هدف في الثواني الأخيرة يصيبك بالإحباط وخيبة الأمل، مؤكداً أن أداء بني ياس جاء متبايناً بين شوطي اللقاء، وأضاع الفريق فرصاً عدة، ولكن لم نتمكن من مقاومة ضغط العين في الدقائق الـ20 الأخيرة.

واعترف ميلانيتش بأن الفريق يعاني من عدم التسجيل رغم الفرص المؤكدة الكثيرة وهي مشكلة بالفعل خصوصاً أمام الفرق الكبيرة، مشيراً إلى أن الفريق قدم أداءً مميزاً في مباريات عدة ولديه الثقة في عودة النتائج الإيجابية.

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