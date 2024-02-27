إدارة «النمور» تدرس تراجع المستوى

المصدر: كلباء – محمد فضل

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تنتظر جماهير اتحاد كلباء اجتماع مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي مع المدرب الإيراني فرهاد مجيدي المدير الفني للفريق للاستفسار عن أسباب تراجع الفريق في دوري أدنوك للمحترفين، واحتلال الفريق المركز الحادي عشر في ترتيب فرق الدوري برصيد 13 نقطة وهو مركز غير مرض لإدارة النادي والجماهير، وأصبح تراجع «النمور»، صداعاً مستمراً في رأس إدارة شركة كرة القدم.

وتبدو محصلة فريق الكرة متواضعة حيث حصد كلباء 13 فقط من 42 نقطة متاحة، وتحققت من خلال ثلاثة انتصارات على حساب الإمارات وحتا وعجمان وهي الفرق التي تأتي خلفه في الترتيب، فيما تعادل أمام العين والنصر وخورفكان والبطائح، وخسر سبع مباريات أمام الشارقة ذهاباً وإياباً، وأمام الوصل وشباب الأهلي والوحدة والنصر والجزيرة وبني ياس، وسجل مهاجمو «النمور» 21 هدفاً واستقبل الفريق 27 هدفاً.

ويبحث مجلس إدارة شركة كرة القدم أسباب التراجع ومشكلة الفريق. ووفقاً لمحمد عبيد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بالنادي فإنهم يرغبون في التوصل إلى المشكلة وسيناقشون المدرب لمعرفة أسباب النتائج غير الجيدة، وأكد اليماحي أنه لا يميل لاتخاذ القرارات المتسرعة، في إشارة إلى إقالة المدرب مجيدي، لكنه قال في الوقت ذاته: «الإدارة لن تقف مكتوفة الأيدي وإذا كانت هناك قرارات يمكن اتخاذها لإعادة الفريق إلى مساره الصحيح ستتخذها».

ويبدو المدرب فرهاد مجيدي في مرمى النيران بسبب النتائج وطالته انتقادات كبيرة في طريقة إدارته للمباريات، وفي اهتزاز شباك الفريق في الدقائق الأخيرة وفشله في أكثر من مباراة في الحفاظ على تقدمه، وأخفق المدرب الإيراني في تكرار سيناريو الموسم الماضي الذي نجح فيه بقيادة «النمور» إلى تحقيق نتائج جيدة ولعب دور الحصان الأسود، وبدلاً من أن يقدم الفريق في هذا الموسم أداء أفضل عطفاً على الاستقرار الفني تراجع مستواه.

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