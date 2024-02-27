غوران يتذوق طعم الفوز بعد 140 يوماً

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تذوق غوران توفيغدزيتش مدرب الوحدة، طعم الفوز في دوري أدنوك للمحترفين بعد 140 يوماً على آخر انتصار حققه، وكان في شهر أكتوبر الماضي مع فريقه السابق النصر في الجولة الخامسة على حساب فريق العين في استاد آل مكتوم.

وبالفوز على البطائح رفع الوحدة رصيده إلى 24 نقطة محافظاً على مركزه الخامس، بينما فشل غوران توميتش مدرب البطائح الجديد، في تحقيق انتصار في ثاني مباراة رسمية له، ما أدى إلى تراجع فريقه إلى المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

سعادة

وأعرب غوران عن سعادته بالفوز وبما قدمه فريقه من روح قتالية عالية قادت إلى السيطرة على مجريات المباراة، خصوصاً في الشوط الثاني رغم الصعوبة في إيقاف مرتدات البطائح.

وأشار مدرب الوحدة إلى أنه رغم استلام زمام الأمور في معظم فترات المباراة إلا أن فريقه عانى من إنهاء الهجمات أمام مرمى البطائح، وقال: طالبت اللاعبين بين الشوطين باللعب بوتيرة أسرع وتم التحول بصورة سريعة من الدفاع إلى الهجوم في الشوط الثاني. وأوضح أنه رغم توليه ومدرب البطائح قيادة النصر في فترة سابقة إلا أن علاقتهما جيدة وهما أصدقاء لكن في الملعب يتم التعامل مع المباراة بصورة احترافية.

وأكد غوران توميتش مدرب البطائح، أن أول مباراتين له جمعت فريقه بفريقين قويين؛ الشارقة ثم الوحدة، وأنه يتطلع في المباراة المقبلة أمام اتحاد كلباء إلى العودة لسكة الانتصارات، وقال: تميز البطائح في الشوط الأول بالتنظيم الدفاعي ونجح في زيارة شباك المنافس من هجمة مرتدة، لافتاً إلى أن الفرصة كانت أمامهم للتقدم بهدفين قبل أن يستغل «العنابي» الفرصة ويسجل هدفيه.

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