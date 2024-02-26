الأمين العام لاتحاد الكرة: فخورون بنجاح مونديال الشاطئية والتعاون المثمر مع "الفيفا"

المصدر: وام

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أشاد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو اللجنة المنظمة العليا لمونديال كرة القدم الشاطئية، مدير البطولة، بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس العالم لكرة الشاطئية "الإمارات 2024"، مشيراً إلى أن هذا النجاح يصب في مصلحة الكرة الإماراتية ومكانتها الدولية المرموقة.

وأكد الظاهري أن هذه البطولة محطة مهمة من محطات التعاون المثمر والثقة البناءة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، في ظل حرص دولة الإمارات على استضافة الأحداث الرياضية وغيرها من الفعاليات الأخرى في مختلف المجالات، بما يرسخ تعاون دولة الإمارات الدائم مع المنظمات والهيئات الدولية، وريادتها في التنظيم والاستضافة وفق أفضل وأرقى المعايير الدولية.

وثمن الظاهري الإشادة الواسعة من البعثات والوفود المشاركة في مونديال الشاطئية، لما لمسته من جهود كبيرة ومخلصة في الإعداد والتحضير والتنظيم لهذه البطولة.

وقال إن هذا التقدير لدولة الإمارات نابع من الثقة الكبيرة من المجتمع الدولي في قدراتها على إنجاح الأحداث الكبرى، والتنظيم الاحترافي بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وعصرية، وقدرات بشرية مؤهلة.

وأثنى الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم على الدور الفعال للمتطوعين في البطولة من أبناء وبنات دولة الإمارات، ومختلف الجنسيات الأخرى المقيمة في الدولة، ومساهمتهم الكبيرة في تنفيذ جميع المهام التي اضطلعوا بها في العديد من لجان البطولة.

وقال إن المتطوعين قدموا صورة متميزة عن الجهود التطوعية التي تعد رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع والنهوض بمكانته.

وعبر الظاهري عن تقديره للحضور الجماهيري اللافت من أبناء وبنات دولة الإمارات، والجاليات المقيمة في الدولة، بالإضافة إلى القادمين من خارج الدولة لمتابعة مباريات البطولة والفعاليات المصاحبة التي شهدتها.

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