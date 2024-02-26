أفضل لاعب كرة قدم شاطئية في العالم: في دبي حققت كل أحلامي دفعة واحدة

المصدر: وام

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عبر رودريجو سوارس، نجم منتخب البرازيل لكرة القدم الشاطئية، عن سعادته بتتويج منتخب بلاده بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" في دبي، والتي تمثل فأل حسن له، حيث جاء هذا اللقب بعد أيام من تتويجه شخصياً بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، في دبي أيضا.

وفاز منتخب البرازيل بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" بعد تغلبه على نظيره الإيطالي في النهائي 6-4، وهو اللقب السادس في تاريخه، وبعد 7 سنوات من آخر لقب توج به عام 2017.

وقبل انطلاق مونديال الشاطئية بيومين، احتضن متحف المستقبل في دبي حفل توزيع جوائز الأفضل في كرة القدم الشاطئية، حيث فاز رودريجو بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وقال رودريجو، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عقب اختياره أفضل لاعب أيضا في المباراة النهائية: السعادة تغمرني بتتويج منتخب بلادي بهذه الكأس، أعتقد أنها أفضل بداية لعام 2024، أن أفوز بلقب أفضل لاعب في العالم هنا في دبي، ويفوز منتخب البرازيل بالمونديال بعد 7 سنوات من آخر تتويج لنا.

وأضاف: حقيقة لم أتخيل هذا حتى في أحلامي، أن أحصد كل هذه الألقاب مرة واحدة، كل شيء حدث بسرعة، لكنه جاء تتويجا لجهود كبيرة نبذلها كل يوم.

وأوضح: كل أفراد المنتخب البرازيلي يستحقون التهنئة على هذا الإنجاز، لكن هناك من لم يظهروا على شاشات التلفزيون ويستحقون التهنئة، في مقدمتهم عائلاتنا الذين غبنا عنهم كثيراً، وأيضا الجماهير الذين ارتدوا قمصان المنتخب وشجعونا بحرارة طوال أيام المونديال، وكل من وقف خلف تنظيم هذا المونديال، حتى العمال الذين جهزوا هذا الملعب جميعهم يستحقون التهنئة.

وأكد رودريجو، أن شعور التتويج بكأس العالم رائع، وسبق أن مر به عندما فاز منتخب البرازيل بالمونديال عام 2017.

وقال: من الرائع أن أمر بنفس هذه المشاعر مرة أخرى مع إضافة مساهمتي في إحراز 3 أهداف في المباراة النهائية.

وأوضح رودريجو، أن منتخب البرازيل استحق الفوز بكأس العالم نتيجة شراسته وحماسه طوال مشوار البطولة، وتمسكه في نفس الوقت بأسلوب اللعب الذي تتمتع به الكرة البرازيلية الجميلة.

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