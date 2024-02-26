شباب الأهلي يتجاوز عجمان بثلاثية .. والعين يخطف بني ياس

المصدر: متابعة: محمدصادق، إيهاب زهدي، علي الظاهري

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فاز شباب الأهلي، أمس، على ضيفه عجمان 3 - 0، باستاد راشد، ضمن الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، مكرراً فوزه بالنتيجة نفسها على عجمان في الجولة الأولى للدوري، سجل الأهداف إيغور جيسوس وبالا ورينان، في الدقائق 7 و58 و75، وبهذه النتيجة رفع «فرسان دبي» رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد عجمان عند 11 نقطة، وظل في المركز 12.

وخطف العين فوزاً مثيراً على حساب مضيفه بني ياس بنتيجة 1 - 0، وذلك في الثواني الأخيرة من مباراة الفريقين بالشامخة، ويدين العين بالفضل في الفوز إلى البديل جوسنا أبيانفي بتسجيله هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، إذ دخل أبيانفي بديلاً بعد مرور 11 دقيقة فقط من عمر المباراة، في تبديل اضطراري لخروج لابا كودجو للإصابة.

ورفع «الزعيم» رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثاني، ليستمر فارق الـ 8 نقاط مع الوصل المتصدر، علماً بأن العين لعب مباراة أقل من «الإمبراطور»، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 16 نقطة بالمركز العاشر.

وقلب فريق الوحدة الطاولة على مضيفه البطائح، ونجح في تحويل تأخره بهدف في الشوط الأول، إلى فوز 2 - 1، في مباراة الفريقين باستاد خالد بن محمد، ورفع «العنابي» رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد «الراقي» عند 16 نقطة تاسعاً.

وافتتح البطائح التسجيل في الشوط الأول، عن طريق الكاميروني بيتروس بومال في الدقيقة 45، وأدرك الوحدة التعادل في الدقيقة 51، عن طريق أحمد نور الله، ونجح الأوزبكي خوجيمات ايركينوف، في تسجيل هدف التقدم للوحدة في الدقيقة 78.

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