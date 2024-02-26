«الفار» تفرض نفسها في فوز الشارقة على كلباء

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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فرضت تقنية «الفار» نفسها على مباراة الشارقة واتحاد كلباء التي انتهت بفوز الشارقة بهدف دون رد في الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين، حيث تم اعتماد هدف الفوز بعد مراجعة الحالة وكذلك تم إلغاء ركلة جزاء لاتحاد كلباء واستبدال بطاقة صفراء بالحمراء لمدافع الشارقة خالد الظنحاني، وبعد المباراة هنأ المدير الفني للشارقة كوزمين لاعبي فريقه بالنتيجة، وأكد أنهم لعبوا بروح عالية ومسؤولية مكنتهم من المحافظة على هدف الفوز رغم النقص العددي، وقال: أهنئ لاعبي فريقي على الفوز الذي يحسب للمجموعة كلها من اللاعبين الذين أظهروا قوة شخصيتهم وتغلبوا على النقص العددي لوقت طويل من زمن المباراة.

من جهته، أكد فرهاد مجيدي المدير الفني لفريق اتحاد كلباء أن الكرة التي جاء منها هدف الفوز للشارقة، جاءت من خارج الملعب بعد أن تخطت خط التماس، وقال: كنا بكل المقاييس أفضل من الشارقة الذي حصل على فرصة واحدة وسجل منها هدفاً، الهجمة التي جاء منها هدف الشارقة، سبقها خروج الكرة من الملعب وكنت قريباً منها، لا أعرف كيف تم احتسابها هدفاً، ومثل هذه المواقف حدثت لنا كثيراً هذا الموسم ولا أفضل الحديث عنها.

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