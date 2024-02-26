المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تسببت «ورقة» من دفتر ملاحظات الهولندي الفريد شرودر مدرب النصر في قيادة فريقه إلى أغلى انتصار في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، والذي جاء على حساب مضيفه الجزيرة في الجولة 14 من المنافسة مساء السبت بنتيجة 3 - 2 بعد مواجهة قوية من الطرفين، رفعت نتيجتها رصيد «العميد» إلى 18 نقطة وأبقت الجزيرة في 20 نقطة.

وتعود قصة «الورقة» التي ركزت عليها كاميرات البث التلفزيوني، إلى أن المدرب شرودر كتب عليها بعض التوجيهات للاعبيه في الشوط الثاني وسلمها لقائد الفريق عادل تاعرابت أحد أبرز نجوم المباراة والذي قام بدوره بتبادلها بين اللاعبين بعد الاطلاع على التوجيهات والتي كانت سبباً في تحويل مسار المباراة لمصلحة العميد وفوزه بالنقاط الثلاث.

وعقب المباراة كشف شرودر أن القصاصة الورقية، كان بها تغيير كامل للخطة وطريقة اللعب بالانتقال إلى 4 - 3 - 3 بعد أن رأى أن ذلك الأنسب حسب مجريات اللقاء، مبيناً أنه وجه تاعرابت بالتقدم من وسط الملعب إلى خط الهجوم على أن يقوم بدعمه خط الوسط بشكل جماعي.

وظهر تأثير «الورقة» على أداء العميد بعد أن نفذ اللاعبون توجيهات المدرب الهولندي، ونجح الفريق بأداء جماعي في قلب الطاولة على الجزيرة الذي كان متقدماً بهدفين لهدف حتى الدقيقة 72 والتي شهدت هدف التعادل النصراوي بواسطة تاعرابت، وإضافة الهدف الثالث عند الدقيقة 84 بتوقيع موسى ندياي، لينتزع العميد انتصاراً مهماً بعد خسارته الجولة الماضية أمام الوصل أعاده إلى المسار الصحيح وسط فرحة جماهيره.

وأكد شرودر أن الفريقين قدما مباراة كرة قدم حقيقية، موضحاً أنها كانت مواجهة رائعة، وأضاف: الجزيرة تفوق علينا في الشوط الأول وكان يستطيع إحراز أكثر من هدفين، وفي الشوط الثاني لم نكن جيدين على النحو المطلوب ولكن بعد استقبالنا للهدف الثاني تحسن مستوانا وظهر الشكل الحقيقي للفريق لأن اللاعبين شعروا بأهمية التعديل ولعبوا بروح قتالية عالية، في كرة القدم يجب أن تقاتل حتى تنتصر وهذا ما فعلناه، لذلك أنا سعيد بما قدمه اللاعبون والفوز بثلاث نقاط أمام منافس قوي مثل الجزيرة.

لا وقت للاحتفال

وقال مدرب العميد إنه لا يوجد وقت للاحتفال بالفوز وأن فريقه مطالب بالتحضير لمباراة بني ياس في الجولة المقبلة من الدوري لمواصلة النتائج الإيجابية، وأضاف: يجب أن نستمر في العمل والقتال لأن هنالك الكثير من المباريات المهمة التي تنتظرنا في بقية المشوار.

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