الوصل.. 4 انتصارات متتالية وصدارة مستحقة لـ «دورينا»  

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أمن فريق الوصل، صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بالفوز الرابع على التوالي الذي حققه على مضيفه فريق الإمارات بثنائية دون رد في مباراة الفريقين مساء أول من أمس بالجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين والتي أظهر من خلالها شخصية البطل وأكد جدارته وقوته بتربعه على صدارة المنافسة، رافعاً رصيده إلى 36 نقطة ليحلق منفرداً في القمة.

قدم الوصل مباراة متميزة وسط دعم كبير من جمهوره الذي حرص على التواجد بجانبه وتقديم الدعم المعنوي له، الأمر الذي ساعده في اجتياز عقبة منافسه، رغم أن «الصقور» قدم واحدة من أفضل مبارياته في الدوري وقاتل من أجل الفوز بالنقاط الثلاث وإنقاذ موقفه المتأزم في جدول ترتيب الدوري الذي يحتل فيه المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

وحافظ الوصل بانتصاره على سجله دون خسارة حتى الآن من مجموع 14 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 3 مواجهات فقط أمام خورفكان وعجمان في الجولتين الرابعة والخامسة، وأمام الوحدة في الجولة العاشرة، والتي كانت آخر مباراة واجه فيها نزيف النقاط بالتعادل ونجح بعدها في تصحيح مساره وحقق 4 انتصارات متتالية رفعت من حظوظه في إمكانية التتويج باللقب، مع نجاحه في المحافظة على نظافة شباكه في آخر مباراتين أمام العميد والصقور.

ومن المكاسب التي خرج بها الإمبراطور من اللقاء، تألق لاعبه الجديد، المدافع الكوري الجنوبي سيونج هيون الذي أسهم في نظافة الشباك وأكد أنه مدافع هداف بعد أن نجح في إحراز هدفين خلال مباراتين، الأول كان في شباك النصر بالجولة 13 والذي منح فريقه نقاط الفوز بعد أن انتهت عليه المواجهة، والثاني في شباك الصقور ما يؤكد أنه صفقة ناجحة.

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