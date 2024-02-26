خورفكان يعود بمكاسب جديدة من حتا

المصدر: دبي- علي الظاهري

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عاد فريق خورفكان بمكاسب جديدة بعد فوزه خارج ملعبه على حساب حتا في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين بثنائية البرازيلي سانتانا صاحب ثالث أسرع هدف في عصر الاحتراف في الثانية 12، وهدف الأوزبكي عزيز بك أمانوف.

ومن أهم المكاسب لـ «النسور» رفع رصيده إلى 17 نقطة وتوسيع الفارق مع المنافسين ليواصل الرحلة مع «الكبار» التي انطلقت قبل نحو 5 سنوات بصعوده إلى دوري المحترفين، واستطاع الفريق العودة بشباك نظيفة وعدم استقبال أهداف، كما أنه رسخ العقدة لدى حتا الذي تجمد رصيده عند النقطة الخامسة بعد أن حقق الفوز الرابع من أصل 4 مباريات جمعتهما في دوري المحترفين.

سعادة

من جهته، أعرب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش مدرب خورفكان، عن سعادته بالفوز والعودة بشباك نظيفة، موضحاً أن اللاعبين يستحقون هذا الانتصار بجانب الجمهور وأسرة نادي خورفكان كافة، حيث نجح فريقه في العودة بثلاث نقاط ثمينة بعد التسجيل مبكراً والقدرة على المحافظة على النتيجة بفضل الخبرة.

من جانبه، قال الإيطالي فابيو فيفياني مدرب حتا، إنه من الصعب الحديث عن الخسارة في المباراة باعتبارها من أهم المباريات خاصة وأن اللقاء جاء بعد فترة توقف طويلة لبطولة الدوري، مبدياً أسفه تجاه إهداء المنافس أخطاء كلفت فريقه استقبال هدفين، مشيداً بأداء اللاعبين ورغبتهم القوية في العودة إلى المباراة خاصة في الشوط الثاني بمشاركة عناصر جديدة لكن لم يتم استغلال الفرص بصورة مثالية مما أدى إلى الخروج بخسارة.

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