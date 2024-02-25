العين يستعيد وصافة الدوري بفوز قاتل على حساب بني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير – سيف الكعبي

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خطف العين فوزاً مثيراً 1-0 في الثواني الأخيرة على حساب مضيفه بني ياس، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب السماوي بالشامخة، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري أدنوك للمحترفين.

واستعاد "الزعيم" وصافة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، ليبقى على فارق الـ 8 نقاط مع الوصل المتصدر، علما بأن العين لعب مباراة أقل من "الإمبراطور"، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 16 نقطة في المركز العاشر.

ويدين العين بالفضل إلى البديل جوسنا أبيانفي بتسجيله هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، إذ دخل أبيانفي بديلاً بعد مرور 11 دقيقة فقط من عمر المباراة بعدما أجرى كريسبو مدرب الفريق تبديلاً اضطرارياً بخروج هدافه لابا كودجو للإصابة.

شهدت المباراة إثارة كبيرة وفرصاً ضائعة بالجملة من الفريقين، وأهدر سفيان رحيمي ضربة جزاء للعين في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول، احتسبها الحكم لمصلحة رحيمي بعد تعرضه للعرقلة داخل المنطقة من المدافع خميس المنصوري.

وتبارى لاعبو الفريقان في إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى في الشوط الثاني، إذ أضاع بني ياس فرصتين مؤكدتين في الدقيقتين 54 و56، فيما تألق فهد الظنحاني في التصدي لأكثر من محاولة محققة من لاعبي العين حتى تمكن جوسنا أبيانفي في خطف هدف الفوز في الدقيقة 90+4.

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