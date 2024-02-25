البرازيل تحرز لقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية للمرة السادسة

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس

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توجت البرازيل بطلة لكأس العالم لكرة القدم للشاطئية "الإمارات 2024 دبي"، بعد فوزها في المباراة النهائية على إيطاليا بنتيجة 6-4 مساء اليوم، لتنجح في إحراز اللقب للمرة السادسة في تاريخها بعد أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017.

وقام الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية "الإمارات 2024 دبي" بتتويج البرازيل باللقب، بحضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي.

جاءت المباراة مثيرة في شوطها الأول، الذي بدأته إيطاليا بشكل مميز وسجلت هدفا مبكرا عن طريق جينوفالي، لكن منتخب البرازيل استطاع بفضل خبرة لاعبيه خطف هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بواسطة رودريغو.

في الشوط الثاني، فرض المنتخب البرازيلي سيطرة واضحة على المباراة واستفاد من طرد لياندرو كاسابيري الحارس الأساسي لـ"الآزوري"، وتمكن من إضافة ثلاثية حملت توقيع رودريغو و اكسفير و جينوفالي في مرماه، رد عليها "الآزوري" بهدف واحد بواسطة فازيني.

واصل منتخب البرازيل سيطرته على المباراة وترجم أفضليته بتسجيل هدفين عن طريق برندو وردوريغو، ورغم المحاولات العديدة لمنتخب"الآزوري" إلا أنه لم ينجح في العودة في المباراة، مكتفيا بتقليل الفارق بواسطة جينوفالي.

وهذه المرة الثانية التي يتمكن فيها منتخب البرازيل من الفوز على نظيره الإيطالي في نهائي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية بعد مونديال 2008، عندما تغلب عليه بنتيجة 5-3.

من جهة أخرى، حقق المنتخب الإيراني المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز على منتخب بيلاروسيا 6-1 في المباراة الترتيبية مساء اليوم.

وفرض لاعبو منتخب إيران سيطرتهم على المباراة منذ انطلاقتها ونجحوا سريعاً في افتتاح التسجيل ثم توالت الأهداف على المرمى وسط محاولات لم يكتب لها النجاح من لاعبي منتخب بيلاروسيا أسفرت عن تقليص الفارق في الشوط الثالث.

و شارك الحكم الإماراتي الدولي إبراهيم الرئيسي (حكم ميقاتي) ضمن طاقم تحكيم مباراة البرازيل وإيطاليا في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية بعد اختياره من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان حكمنا الدولي قد أدار مباراتي السنغال وكولومبيا، وبلاروسيا وكولومبيا، فيما شارك (حكم مساعد) في مباراتي إسبانيا وتاهيتي، والبرتغال والمكسيك، وذلك في دور المجموعات، بينما عُيّن (حكم ميقاتي) ضمن طاقم حكام مباراة بلاروسيا والبرتغال في الدور ربع النهائي للبطولة.

وكٌلف المحاضر ومُقيم الحكام الإماراتي الدولي إبراهيم المنصوري بتقييم طاقم حكام المباراة النهائية للمونديال، ويُعد التكليف الثامن له في البطولة بعد تعيينه لتقييم أطقم حكام في سبع مباريات، وهي إيران وإسبانيا، والبرتغال والمكسيك، والأرجنتين وإيران، والمكسيك وعُمان، والمكسيك والبرازيل، إيران وتاهيتي، في مرحلة المجموعات، وإيطاليا وتاهيتي في دور الثمانية.

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