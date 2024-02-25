الوحدة يقلب الطاولة على البطائح

المصدر: الشارقة- علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

قلب فريق الوحدة الطاولة على مضيفه البطائح بعد تحويل تأخره بهدف في الشوط الاول الى فوز 2-1 في نهاية المباراة التي اقيمت مساء اليوم في استاد خالد بن محمد لحساب الجولة 14 لدوري ادنوك للمحترفين، ليرفع "العنابي" رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد "الراقي" عند 16 نقطة في المركز التاسع.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الشوط الاول عن طريق الكاميروني بيتروس بومال في الدقيقة 45.

وأدرك الوحدة التعادل في الشوط الثاني بعد تسجيل أحمد نور الله هدف رائع بمقصية في الدقيقة 51.

ونجح الاوزباكستاني خوجيمات ايركينوف في تسجيل هدف التقدم للوحدة في الدقيقة 78 بعد استلام كرة مثالية من زميله عمر خريبين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز