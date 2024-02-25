شباب الأهلي يكرر الفوز على عجمان بثلاثية ويواصل الضغط على قمة الدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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فاز شباب الأهلي على ضيفه عجمان بثلاثة أهداف نظيفة مساء اليوم، وسجلها إيغور جيسوس وبالا ورينان في الدقائق 7 و58 و75 من عمر في مباراتهما على ملعب إستاد راشد ضمن الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، مكرراً فوزه بالنتيجة نفسها على عجمان في الجولة الأولى للدوري، ورفع "فرسان دبي" رصيدهم إلى 27 نقطة من 13 مباراة، بينما توقف رصيد عجمان عند 11 نقطة من 13 مباراة، وظل في المركز 12.

وافتتح شباب الأهلي التسجيل مبكراً في الدقيقة 7، برأسية من إيغور جيسوس، بعد ركلة ركنية لعبها حارب عبد الله من الجانب الأيمن، وأضاع وليد أزارو فرصة سهلة لإدراك عجمان للتعادل في الدقيقة 12، بعدما لعب كرة عرضية وصلته أمام المرمى الخالي فوق العارضة بغرابة شديدة، وتهيأت الكرة بالخطأ برأسية مدافع شباب الأهلي، أمام دودو ليسدد كرة قوية، ولكنها مرت عرضية لتضيع فرصة ثانية من عجمان في الدقيقة 19، ورد ماتيوس ليما برأسية لشباب الأهلي في الدقيقة 20، وأمسكها حارس عجمان علي الحوسني على مرتين.

وزاد عجمان من محاولاته للتعادل في الشوط الثاني، حتى أنطلق جويلهيرم دا سيلفا "بالا" في الدقيقة 58، ووسع زاوية التسديد وسط حصار من 4 مدافعين لعجمان، وسدد كرة أرضية زاحفة في مرمى عجمان معلنا هدف ثانٍ لشباب الأهلي، وأنقذت عارضة مرمى عجمان فريقها من هدف ثالث في الدقيقة 68، بتصديها لتسديدة إيغور جيسوس، وعزز رينان تقدم شباب الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 75، بتسديدة ارتطمت بقدم مدافع عجمان وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

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