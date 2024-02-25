البرازيلي روماريو أسطورة كرة القدم في دبي

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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نشر النجم البرازيلي روماريو وأسطورة من أساطير كرة القدم صورة رائعة على حسابه في موقع "انستغرام" من دبي في منطقة برج خليفة.

ويعتبر روماريو من النجوم العالمية المحبة و المرتبطة بدبي ودائم الزيارة لها وشارك في فعاليات عالمية وخيرية كثيرة نظمت في دبي منها المباراة الخيرية بين فريقا نجوم كأس العالم السابقين مع نجوم آسيا السابقين التي جمعت بينهما العام الماضي2023 على استاد زعبيل بنادي الوصل بدبي، وخصص ريعها لصالح أصحاب الهمم في قارة آسيا.

وشارك في المباراة مجموعة من النجوم اللامعة وأساطير كرة القدم العالمية من العالم وآسيا والخليج والإمارات السابقين بجانب روماريو وهم البرازيليان كارلوس دونغا، ريفالدو، الداير، ومواطناهما باولو أندريولي وأرنولدو، والألماني ولفجانج رولف، والكندي جاندي كاسبو، والجزائريان الأخضر بلومي ومحمد بلحاج، والعراقي نشأت أكرم والأردني عبدالله بوزمع، والبحرينيان حمود سلطان وطلال اليوسف، والعماني أحمد كانو، والمصري عصام الحضري، والكويتي وليد علي، والسعودي ناصر الشمراني.

وكانت مباراة تاريخية وأقيمت على شوطين مدة كل منهما 30 دقيقة سجل فيها الأسطورة رماريو سوبر هاتريك "4 أهداف"

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