«المحترفين» تحدد موعد إياب قبل نهائي الكأس ومواجهات الدوري المؤجلة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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حددت رابطة المحترفين، مواعيد مباريات إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمباريات المؤجلة من الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتقام مباراتا الإياب لنصف نهائي كأس المحترفين 7 مارس المقبل، ويلتقي فيهما العين مع اتحاد كلباء في استاد هزاع بن زايد في الخامسة و35 دقيقة، والوحدة مع الوصل باستاد آل نهيان في الثامنة و15 دقيقة، بينما تقام المباريات المؤجلة من الدوري 8 مارس، إذ يلتقي في الخامسة و35 دقيقة، حتا مع شباب الأهلي باستاد حمدان بن راشد آل مكتوم، والإمارات مع البطائح، وفي الثامنة والربع يلعب عجمان مع بني ياس باستاد راشد بن سعيد.

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