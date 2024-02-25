فوز الوصل والنصر والشارقة في انطلاقة الجولة 14

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، علي الظاهري، أحمد عيسى

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فاز الوصل على فريق الإمارات، 2 - صفر، أمس، في انطلاقة الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين، رافعاً رصيده إلى 36 نقطة، فيما بقي «الصقور» برصيد 5 نقاط في المركز الأخير بعد تلقيه الهزيمة التاسعة على التوالي.

سجل الهدفين فابيو ليما والكوري الجنوبي سيونج هيون في الدقيقتين 38 و55.

وانتزع النصر 3 نقاط غالية من مضيفه الجزيرة وتغلب عليه 3 ـ 2 ورفع رصيده إلى 18 نقطة متقدماً للمركز السابع. وتصدى أحمد شامبيه حارس «العميد» بنجاح لركلة جزاء للجزيرة في الزمن المهدر من عمر اللقاء نفذها علي مبخوت.

وتقدم النصر بهدف في الدقيقة الثانية عن طريق عبد الله توري، وأدرك علي مبخوت التعادل للجزيرة في الدقيقة 35، وأضاف زايد الزعابي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 57، وتعادل عادل تاعرابت للنصر في الدقيقة 72، وأضاف موسى ندياي الهدف الثالث لـ«العميد» في الدقيقة 85.

وتغلب الشارقة على اتحاد كلباء بهدف دون رد سجله كايو في الشوط الأول، ليصل الشارقة إلى 26 نقطة وأكمل الشارقة المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 40 بعد طرد خالد الظنحاني.

واقترب خورفكان من منطقة الأمان بفوزه على حتا 2 ـ 0، وقفز إلى المركز السابع برصيد 17 نقطة، وسجل خورفكان أسرع أهداف الموسم عن طريق الوافد الجديد البرازيلي رانييل سانتانا، بعد 13 ثانية من إطلاق صافرة البداية، فيما أضاف الأوزبكي عزيز بك أمانوف الهدف الثاني في الدقيقة 22.

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