«الصقور» يستغني عن الياباني أوساكي بعد 21 يوماً فقط

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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في واحدة من مفاجآت الميركاتو الشتوي الأخير استبعد نادي الإمارات المدافع الياباني ليو أوساكي بعد 21 يوماً فقط من التعاقد معه، واستعان بخدمات الأردني نزار الرشدان لاعب المحور، الذي تألق مع منتخب بلاده مؤخراً في كأس آسيا، وذلك عن طريق الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادماً من الفيصلي الأردني.

وشكل قرار استبعاد أوساكي مفأجاة كبيرة على خلفية أن ترشيحه تم بواسطة المخضرم إندريس إنييستا، بعد أن زامله سابقاً في نادي فيسيل كوبي، الذي قدم منه إلى «الصقور»، إضافة إلى أنه خضع للاختبارات الفنية تحت نظر الإيطالي والتر زينغا، الذي وجه بالتعاقد معه، ومنحه فرصة المشاركة لمدة 90 دقيقة في مباراة الوصل، ضمن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي خسرها «الصقور» 1 - 7، لتكون مباراته الأولى والأخيرة في واحدة من أقصر التجارب بأندية المحترفين.

واعتمد نادي الإمارات في قائمته رسمياً الخماسي الأجنبي ضياء سبع، ونزار الرشدان، مع تجديد الثقة بالثلاثي إنييستا، وباكو الكاسير، والمدافع الصربي أوروش فيتاس.

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