راشد النعيمي: الحضور الجماهيري والتنظيم الاحترافي وراء نجاح مونديال الشاطئية «الإمارات 2024»

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي، و«وام»

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، اتحاد سيشل، بمناسبة فوزه باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2025، والتي تُعد أول بطولة للفيفا تُقام في سيشل، متمنياً لاتحاد سيشل التوفيق والنجاح في تنظيم الحدث الدولي.

جاء ذلك، خلال لقاء معاليه إلفيس شيتي رئيس اتحاد سيشل لكرة القدم، على هامش مونديال الشاطئية «الإمارات 2024» المقامة في دبي، وتحدث الجانبان عن التعاون المشترك بين الاتحادين، وتبادل الخبرات في كافة نواحي أنشطة كرة القدم.

تأهل

وتلتقي البرازيل وإيطاليا في السابعة والنصف من مساء اليوم، على الملعب الرملي المقام في حي دبي للتصميم، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، وتسبقها مواجهة إيران وبيلاروسيا في السادسة مساء، في مباراة تحديد المركز الثالث، والميدالية البرونزية. وتأهل المنتخب البرازيلي إلى النهائي بفوز مثير على نظيره الإيراني 3 - 2 في نصف النهائي، وحققت البرازيل عودة مذهلة بالمباراة، بعد تأخرهم في الشوطين الأول والثاني قبل أن يستعيدوا توازنهم في الشوط الثالث بإحراز الهدف الحاسم في الدقيقة الأخيرة، بعدما كانت المواجهة في طريقها إلى الوقت الإضافي.

واحتاجت إيطاليا إلى ركلات الترجيح لحسم مباراتها أمام بيلاروسيا بنتيجة 5-4، والتأهل بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

إشادة

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية «الإمارات 2024»، بالعمل المشترك مع الاتحاد الدولي «فيفا» ومجلس دبي الرياضي، وكل الجهات المعنية، ما أسهم في إنجاح المونديال وإخراجه في أبهى صورة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في كلمته خلال حفل العشاء الرسمي لوفود المونديال، أن الإمارات قادرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية، لما تمتلكه من بنى تحتية قوية، وموارد بشرية وخبرات في جميع المجالات، إلى جانب التنظيم المميز، وقال: الحضور الجماهيري الكبير وقوة المنافسات بين مختلف الفرق، والتنظيم الاحترافي الناتج عن العمل كفريق واحد مع لجان «فيفا»، أسهمت في إنجاح الحدث، ومن هنا، أشكر الاتحاد الدولي للعبة، برئاسة جياني إنفانتينو، وكل لجانه، كما أشكر مجلس دبي الرياضي، وفرق عمل اتحاد الإمارات لكرة القدم، وكل الجهات المعنية في الدولة، وكل وفود المنتخبات، وأتمنى التوفيق لفرق المربع الذهبي.

وقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي الشكر لمنتخب الإمارات وجهازه الفني، الذي قدم أداء جيداً، وكان قريباً من التأهل إلى المربع الذهبي، وعبّر عن اعتزازه بالتعاون البنّاء مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونظمت اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية، أول من أمس، حفل عشاء لبعثات المونديال في فندق جميرا أبراج الإمارات، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبيد الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وعمر الحاج عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وهشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة المنظمة، وأمل بوشلاخ، ويحيى المطروشي عضوي مجلس الإدارة، ومحمد بن هزام، الأمين العام اتحاد الكرة، عضو اللجنة المنظمة مدير البطولة، وعبد الناصر إبراهيم الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الراعي الرسمي لاتحاد الكرة.

وحضر الحفل كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإلفيس شيتي رئيس اتحاد سيشل، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا، إلى جانب ممثلي المنتخبات، وتضمن الحفل فقرات تراثية إماراتية متنوعة، نالت إعجاب الحضور.

مكتسبات

وأكد جياني إنفانتينو أن البطولة حققت الكثير من المكتسبات، في ظل الحضور الجماهيري الكبير، والمستوى الفني المميز بين مختلف الفرق، والنجاح التنظيمي اللافت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز